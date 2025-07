Go Hotel ผนึก Grab เสิร์ฟดีลฮอต สั่งอาหาร-เรียกรถ Grab ทุกสาขา

ในยุคที่ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคขับเคลื่อนด้วยความสะดวกสบายและบริการแบบเดลิเวอรี“Go Hotel” โรงแรม Premium Budget แห่งแรกของไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “Grab” แอปเรียกรถและสั่งอาหารยอดนิยม อันดับ 1 ในประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “Go Hotel x Grab” เสิร์ฟดีลความอร่อยและการเดินทางถึงหน้าห้องพักแบบ มอบส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับบริการสั่งอาหาร-เรียกรถบนแพลตฟอร์ม Grab** ให้กับลูกค้าผู้เข้าพักที่ Go Hotels ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ชลบุรี, ศรีราชา, บ่อวิน และบ้านฉางนางสาวจตุพร วิไลแก้ว Head of Hotel Asset Management and Operationsโรงแรม Go Hotel กล่าวว่า จากแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการมักมองหาความสะดวกสบาย โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทาง และอาหารโดยไม่ต้องออกจากที่พัก โดยเฉพาะในยุคที่โรงแรมหลายแห่งไม่มีร้านอาหารในตัว การเข้าถึงบริการเดลิเวอรี่ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกหลักที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ครอบคลุม ล่าสุด Go Hotel ได้จับมือกับ “Grab” เปิดตัวแคมเปญ “Go Hotel x Grab”มอบส่วนลดสุดพิเศษ 15% ลดสูงสุด 100บาท ทั้งสำหรับบริการสั่งอาหาร และบริการเรียกรถบนแพลตฟอร์ม Grab สำหรับลูกค้าผู้เข้าพักที่ Go Hotels ทั้ง 4 สาขา (แจกโค้ดส่วนลดพิเศษ ให้กับผู้เข้าพักทันทีเมื่อเช็คอิน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 30 เม.ย.2569 พร้อมทั้งเปิดจุด Drop-off เฉพาะหน้าโรงแรม ทั้งที่ชลบุรี, ศรีราชา, บ่อวิน และบ้านฉาง โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์โรงแรมไม่มีร้านอาหารในตัว ด้วยบริการสั่งอาหารได้หลากหลายเมนูคุณภาพได้ที่ GrabFood พร้อมโปรฯ สุดคุ้ม“แคมเปญเราให้ความสำคัญกับการเชื่อมไลฟ์สไตล์ที่เน้นความสะดวกของการเดินทางและเดลิเวอรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การพักที่ Go Hotels ไม่เพียงแค่ให้ห้องพักสะดวกสบาย แต่ยังเชื่อมต่อกับบริการจากภายนอกอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะในจุดที่ Go ไม่มีบริการอาหารภายในโรงแรม ลูกค้าจึงสามารถสั่ง GrabFood ได้ง่าย พร้อมรับส่วนลดแบบจุใจ”โดยตัวแคมเปญถูกออกแบบการบริการเพื่อรองรับอินไซต์ความต้องการของลูกค้าที่มาเข้าพักใน GO Hotel ให้ตอบโจทย์ ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกและประหยัดเวลา, นักธุรกิจที่ต้องการการเดินทางแบบคล่องตัว, คนท้องถิ่นหรือกลุ่มที่เข้าพักระยะสั้น ที่ต้องการสั่งอาหารสะดวกโดยไม่ต้องออกไปไหน รวมถึงกลุ่มที่พาสัตว์เลี้ยงมาพัก ที่อาจไม่สะดวกทานอาหารนอกโรงแรม โดยปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการประกอบไปด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป 45% ลูกค้าท้องถิ่น 20% กลุ่มBiz Traveler 25% และกลุ่ม Pet Friendly 10%“Go Hotel มุ่งเน้นการออกแบบบริการที่เข้าใจความต้องการจริงของนักเดินทางยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรือกลุ่ม Pet Friendly ความร่วมมือกับ Grab จึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การเข้าพักของลูกค้าผ่านแนวคิด ‘สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม’ มากยิ่งขึ้น”นางสาวจตุพร กล่าวนางสาวอรวรา เอื้อสุนทรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ และพันธมิตร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การจับมือกับพันธมิตรในกลุ่มโรงแรม ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวของแกร็บ โดย Go Hotel เป็นเครือโรงแรม Premium Budget ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่า ความหลากหลาย และความยืดหยุ่น ซึ่งบริการของแกร็บ ไม่ว่าจะเป็นบริการสั่งอาหาร และบริการเรียกรถ จะเข้ามาช่วยมอบความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างครบวงจรมากขึ้น”แคมเปญ Go Hotel x Grab เป็นการนำจุดแข็งของแกร็บที่มอบ “ความสะดวก + ความคุ้มค่า” มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตเน้นความยืดหยุ่น และบริการแบบ Personalized มากขึ้นโดย การจับมือระหว่าง Go Hotel และ Grab ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ดีลโปรโมชั่น แต่เป็นการ “สร้างประสบการณ์การให้บริการแบบไร้รอยต่อ” ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความคุ้มค่า ความยืดหยุ่น และบริการที่เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่เดินทางแบบ Short Trip, Digital Nomads หรือกลุ่มคนเมืองที่คุ้นชินกับการใช้แอปฯ ในการใช้ชีวิตประจำวัน