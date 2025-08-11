Cape & Kantary Hotels ตั้งเป้าหมาย ใช้ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือ Cage-Free Eggs 100% ภายในปี 2031

กรุงเทพฯ – เครือโรงแรมชั้นนำ “Cape & Kantary Hotels” ประกาศเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มุ่งเปลี่ยนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการให้บริการอาหารในทุกโรงแรมและที่พักในเครือเป็น ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือ Cage-Free Eggs 100% ภายในปี 2031 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดซื้อที่คำนึงถึงจริยธรรม และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมโรงแรมในเครือจำนวน 23 แห่ง ภายใต้แบรนด์ Cape Hotel Collection, Kantary Collection, Kameo Collection และ Somewhere Hotel ในทำเลท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ และหัวหิน
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ Cape & Kantary Hotels กล่าวว่า “การดำเนินการเพื่อให้โรงแรมทุกแห่งในเครือเปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือ Cage-Free Eggs 100% ภายในปี 2031 เป็นการตอกย้ำพันธกิจของเราในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยแนวทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้เข้าพักต้องดำเนินไปพร้อมกับความเคารพต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม”
นโยบายนี้สืบเนื่องจากแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ของเครือโรงแรมมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 1988 กลุ่มโรงแรมในเครือ Cape & Kantary Hotels ริเริ่มใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตั้งแต่โครงการแรก คือ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานการประเมินและลดผลกระทบของโครงการที่มีต่อชุมชน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิวัฒน์ ตั้งจิตกอบบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มคอร์ปอเรต Cape & Kantary Hotels กล่าวเพิ่มเติมว่า “สวัสดิภาพสัตว์ถือเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักที่กลุ่มโรงแรมในเครือให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งการก่อตั้งสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และการสนับสนุนโครงการ Fin Free Thailand ล้วนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในหลักการดังกล่าว การเปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่ปลอดกรงจึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางที่เรายึดถือ”
นายภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว Cape & Kantary Hotels กล่าวเสริมว่า “นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของโรงแรมมากกว่าเพียงแค่การบริการที่พักหรูหรา การเลิกใช้วัตถุดิบอย่างหูฉลาม รังนก และฟัวกราส์ รวมทั้งการมุ่งสู่การใช้ไข่ไก่ปลอดกรง คือแนวทางที่สะท้อนให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการที่มีมาตรฐานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน”
คุณภูฬิฏา ศยาวรานน ผู้จัดการโครงการด้านความยั่งยืน Lever Foundation ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเครือโรงแรมในโครงการนี้ กล่าวเสริมว่า “Lever Foundation ขอชื่นชม Cape & Kantary Hotels ในการแสดงบทบาทผู้นำของอุตสาหกรรมโรงแรมไทยที่ก้าวสู่การจัดซื้อวัตถุดิบที่คำนึงถึงมนุษยธรรมอย่างแท้จริง นโยบายการจัดหาวัตถุดิบไข่ไก่ปลอดกรง ร่วมกับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์ ถือเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนว่าธุรกิจโรงแรมสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างระบบอาหารที่มีจริยธรรมได้อย่างสมดุล”
ไข่ไก่ปลอดกรง หมายถึง ไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงหรือในโรงเรือนที่เปิดให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ แตกต่างจากระบบกรงที่จำกัดพื้นที่ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร โดยงานวิจัยจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ระบุว่า ฟาร์มไข่ไก่ปลอดกรงมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาน้อยกว่าฟาร์มระบบกรงถึง 25 เท่า
ปัจจุบัน ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ ภูฏาน และบางพื้นที่ของอินเดีย รวมถึงออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ได้ออกข้อกำหนดห้ามผลิตไข่ในระบบกรง นอกจากนี้ ผู้บริโภคทั่วโลกยังหันมาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสัตว์มากขึ้น
เกี่ยวกับ Lever Foundation
Lever Foundation เป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับโลก หรือ Non-Governmental Organization (NGO) ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยมุ่งเน้นการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาโปรตีนเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความเป็นมนุษยธรรม ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมเน้นการพัฒนาการจัดหาโปรตีนจากสัตว์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีและโปรตีนทางเลือกที่ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานสากล