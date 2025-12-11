ฉลองปีใหม่ด้วยดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขปลายปี ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และธรรมชาติอันเงียบสงบของเขาใหญ่ กับประสบการณ์ดินเนอร์ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อค่ำคืนสำคัญโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ถึง 1 มกราคม 2569 ที่ห้องอาหาร รุกข์ คูซีน โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน
ดื่มด่ำมื้อค่ำแบบ 4 คอร์สสุดประณีต ที่เชฟคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งเทศกาลผ่าน ทุกคำอย่างละเอียดละไม ในราคาเพียงท่านละ 2,250 บาท++
ไฮไลต์เมนูค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง เริ่มต้นความอร่อยด้วย ซุปฟักทองและมะเขือเทศเนื้อเนียน ความหอมละมุนที่เพิ่มรสความกลมกล่อมด้วยเบคอนกรอบ ต่อด้วยความสดชื่นของ สลัดผักฟาร์มออร์แกนิก ผสานอาโวคาโด ร็อกเก็ต และเฟตาชีส และน้ำสลัดอิตาเลียนโฮมเมด ที่ลงตัวทุกสัมผัส ต่อด้วยจานหลักความอร่อย 2 ตัวเลือก ได้แก่ แก้มวัวตุ๋น เนื้อนุ่มละลายเสิร์ฟคู่เห็ดออรินจิและมันฝรั่งบดเนื้อเนียน หรือ แซลมอนย่าง เสิร์ฟพร้อมผักย่างและซอสไวน์ขาวหอมละมุน ปิดท้ายค่ำคืนอันแสนประทับใจด้วย บลูเบอร์รีและมะม่วงพาร์เฟต์ ที่จะช่วยเติมเต็มการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เชิญมาสัมผัสประสบการณ์มื้อค่ำสุดพิเศษ พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ของเขาใหญ่ ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี Instagram: @roukhkiri
