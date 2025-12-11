“อุดรฯ-กรุงเทพฯ” คว้าแชมป์เที่ยวบินราคาถูกที่สุด ช่วงวันหยุดปลายปี 68

อโกด้าเผย เส้นทาง “อุดรธานี–กรุงเทพฯ” เป็นเที่ยวบินภายในประเทศที่ราคาถูกที่สุดในเอเชีย ในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี 2568 โดยมีราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 190 บาท ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศ “มาเลเซีย” และ “อินโดนีเซีย” ครองแชมป์ร่วมกัน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 795 บาทเท่านั้น
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ “อโกด้า” แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเผยผลสำรวจ เส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่คุ้มค่าที่สุดทั่วเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้นักเดินทางวางแผนเฉลิมฉลองกันได้แบบสบายกระเป๋ายิ่งขึ้น
ทั้งนี้จากข้อมูลเที่ยวบินสำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 20 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งทำการจองระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 อโกด้าเปิดเผยว่า “ประเทศไทย” ครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางที่มีเที่ยวบินภายในประเทศราคาประหยัดที่สุด โดยมีราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 190 บาท
ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศ “มาเลเซีย” และ “อินโดนีเซีย” ครองแชมป์ร่วมกัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเที่ยวบินเริ่มต้นเพียงประมาณ 795 บาทเท่านั้น ตามมาด้วยเที่ยวบินจากกระบี่ไปกัวลาลัมเปอร์ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 895 บาท
สำหรับการเดินทางในประเทศ ประเทศไทยมีเส้นทางบินในประเทศที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในเอเชีย ได้แก่ เส้นทางอุดรธานี - กรุงเทพฯ ที่จองได้ในราคาเพียง 190 บาทต่อเที่ยวบิน ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยม
ตามมาด้วยเส้นทางบินในประเทศของเกาหลีใต้และมาเลเซีย ที่มีราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 285 บาท สำหรับเส้นทางอย่างเชจู–โซล และ บาริโอ (Bario) - มีรี (Miri) อันดับถัดมาเป็นเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย (475 บาท), อินโดนีเซีย (575 บาท), เวียดนาม (700 บาท), ญี่ปุ่น (795 บาท) และไต้หวัน (1,435 บาท)
ในส่วนการเดินทางระหว่างประเทศ มาเลเซียและอินโดนีเซียครองตำแหน่งเส้นทางราคาประหยัดที่สุดในเอเชีย โดยมีเที่ยวบินจากยะโฮร์บาห์รู - ภูเก็ต และ ปนตีอานัก – กูชิง เริ่มต้นเพียงประมาณ 795 บาท เส้นทางเหล่านี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่อยากสัมผัสธรรมชาติอันเขียวขจีในช่วงวันหยุด
ขณะที่ประเทศไทยตามมาเป็นอันดับสอง ด้วยเที่ยวบิน กระบี่ - กัวลาลัมเปอร์ เริ่มต้นที่ประมาณ 895 บาท และตามมาด้วย เกาหลีใต้ (1,020 บาท), ญี่ปุ่น (1,245 บาท), ไต้หวัน (1,465 บาท), เวียดนาม (1,465 บาท) และอินเดีย (2,325 บาท)
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของอโกด้า กล่าวว่า "ที่อโกด้า เราเข้าใจดีว่าช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นเวลาพิเศษสำหรับการพบปะคนที่รัก สำรวจจุดหมายใหม่ ๆ และสร้างความทรงจำ เราตั้งใจทำให้การเดินทางเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมและตัวเลือกที่หลากหลายในราคาที่เอื้อมถึง เรามุ่งมั่นช่วยให้นักเดินทางได้สำรวจโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น เที่ยวบินจากอุดรธานีไปกรุงเทพฯ ที่จองได้ในราคาเพียงประมาณ 190 บาทก่อนช่วงเทศกาล ถือเป็นเที่ยวบินภายในประเทศที่ถูกที่สุดในเอเชีย ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่อโกด้าช่วยให้การเดินทางสะดวกและคุ้มค่าสำหรับทุกคน"
เส้นทางบินกว่า 130,000 เส้นทาง ที่พักให้เลือกมากกว่า 6 ล้านแห่ง และกิจกรรมมากกว่า 300,000 รายการ อโกด้าช่วยให้นักเดินทางสามารถรวมการจองทั้งหมดไว้ในหมายเลขการจองเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์วันหยุดที่น่าจดจำ ค้นหาดีลที่ดีที่สุดได้ง่าย ๆ ผ่านแอปมือถือของอโกด้า หรือเยี่ยมชม Agoda.com สำหรับวางแผนการเดินทางช่วงเทศกาลนี้