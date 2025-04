เมนูดับร้อน!? จัดเต็มที่เอ็ม ดิสทริค

เอ็ม ดิสทริค โดยศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ชวนอิ่มอร่อยกับเมนูดับร้อนรับซัมเมอร์ที่ EMDINING ทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น และตะวันตก แบบจัดเต็ม ในแคมเปญ “EMDINING SUMMERLICIOUS” รวมร้านอาหารชั้นนำทั่วโลก อาทิ ร้าน A KEEN HOUSE, DROP BY DOUGH, IKEA RESTAURANT & CAFÉ, MOZZA BY COCOTTE, NARA THAI CUISINE, PAUL, SCOOZI URBAN PIZZA และ THE MATCHA TOKYO เป็นต้น วันนี้-30 เม.ย. 68

เริ่มต้นที่ HELIX SKY DINING เอ็มควอเทียร์ กับร้าน “Nara Thai Cuisine” บนชั้น 7 ด้วย เมนูเซตข้าวแช่ตำรับนารา พร้อมเครื่องเคียง 10 ชนิด และของว่าง อย่าง แตงโมปลาแห้ง พิเศษกับ ช่อม่วง ของว่างสูตรพิเศษ

ร้าน “On The Table” เสิร์ฟความสดชื่นด้วยเมนู Yuzu Berry Cheese Parfait

ขยับลงมาที่ชั้น 6 กับร้าน “KUB KAO' KUB PLA (ร้านกับข้าว' กับปลา)” ชิมเมนูของหวาน เค้กสไตล์ฝรั่งกับเมนูชีสเค้กมะยงชิด

ส่วนที่ชั้น G ร้าน “Mozza by Cocotte” ร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมด เสิร์ฟเมนู Seafood Spaghetti

ข้ามฝั่งมา เอ็มสเฟียร์ ที่ร้าน “A KEEN HOUSE” ชั้น G กับเมนู เลมอนเครมบรูเล

ด้าน IKEA SWEDISH RESTAURANT & CAFÉ ชั้น 3 กับ “ส้มตำแซลมอน”

ปิดท้ายที่ร้าน “THE MATCHA TOKYO” ชั้น 1 เอ็มโพเรียม และชั้น GM เอ็มสเฟียร์ อร่อยกับเมนูมัทฉะมะม่วง ลาเต้