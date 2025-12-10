xs
ยกตลาดอาร์ตชั้นนำของไทยมาไว้ที่พารากอนใน งาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พบกับ “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025” ตลาดอาร์ตชั้นนำของไทยในบรรยากาศฤดูหนาวแสนอบอุ่น เลือกสรรของขวัญสุดพิเศษและร่วมสนับสนุนศิลปินไทย ณ พารากอน ฮอลล์ ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 68


Anitime (อนิไทม์) แบรนด์ในเครือบริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด (Enterdock Co., Ltd.) เตรียมจัดงาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025 ประกอบร่างสร้างเส้น เอ็กซ์โป วินเทอร์ 2025” หรือ #IFEXPOWINTER25 (อีฟเอ็กซ์โปวินเทอร์สองห้า) เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในฐานะตลาดนัดผลงานศิลปะและสินค้าแฮนด์เมดที่เติบโตต่อเนื่องและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผลงานสุดสร้างสรรค์จากศิลปิน 834 ราย รวมมากถึง 1,150 บูธต่อวัน ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.


ตลาดอาร์ตที่ใหญ่และมาแรงที่สุดในไทย
Illust Fusion (IF) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 ในฐานะตลาดอาร์ตขนาดเล็กที่ MRT สวนจตุจักร ก่อนจะเติบโตและยกระดับสู่ซีรีส์ IFEXPO ในปี 2566

สำหรับ IFEXPO25 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สร้างสถิติใหม่หลายด้าน ทั้งจำนวนศิลปินซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 103% และยอดผู้เข้าชมที่เติบโตถึง 116% รวมทั้งสิ้น 16,523 คน พร้อมมูลค่าการซื้อขายกว่า 17.5 ล้านบาท
กระแสตอบรับที่โดดเด่นนี้มาจากผู้เข้าชมหลากหลายกลุ่ม โดยพบว่ากลุ่มหลักคือสุภาพสตรีวัย 16-30 ปี ตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย ไปจนถึงวัยทำงานตอนต้น ซึ่งชื่นชอบงานอาร์ตและสินค้าน่ารักสไตล์เกาหลี
สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ สติกเกอร์ไดคัตชิ้นเดี่ยว, เข็มกลัด, โปสการ์ด, สติกเกอร์แผ่น, พวงกุญแจ และเครื่องประดับ โดยคอนเทนต์ยอดฮิตเป็นลวดลายและคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงง่าย เช่น ขนมและของกิน, คำพูดกวน ๆ, แมว และตัวละครสาวน้อยตาหวาน


ในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี งานนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่พิเศษสำหรับการเฟ้นหาของขวัญที่มีความหมาย ตั้งแต่ผลงานศิลปะชิ้นเดียวในโลก ไปจนถึงสินค้าทำมือแบบลิมิเต็ดสำหรับมอบแด่คนสำคัญในช่วงเวลาแห่งการให้ เพื่อส่งต่อคุณค่าและความประทับใจ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินและนักสร้างสรรค์ชาวไทยไปพร้อมกันด้วย


ไฮไลต์และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
นอกจากเป็นพื้นที่สำหรับซื้อขายผลงานศิลปะและสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายรูปแบบแล้ว ภายในงานยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ เช่น
กิจกรรมเวที: การเสวนาและสาธิตการวาดภาพโดยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งสองวัน
Kanis Gallery: นิทรรศการของ Kanis (คานิส) นักวาดภาพโปสเตอร์ประจำอีเวนต์ ผู้มีผลงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
กระดาน “ประกอบร่างสร้างเส้น”: พื้นที่ให้ผู้ร่วมงานวาดภาพและเขียนข้อความประทับใจ
เวิร์กช็อป ส.ค.ส. ปีใหม่: เปิดให้ร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ 500 ท่านแรก/วัน (รวม 1,000 สิทธิ์)


ตารางกิจกรรมบนเวที
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
เวลา 13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์พิเศษกับ “นวล” นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ เจ้าของคาแรคเตอร์หมานวลสุดกวน
เวลา 14.30 - 15.00 น. พูดคุยกับ “TAN-STAR” ศิลปินผู้มีสไตล์เฉพาะตัวและสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายแขนง
เวลา 16.00 - 17.00 น. ถกจากปลายดินสอ! สาธิตการวาดภาพโดย LATTE LATTE

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม
เวลา 13.00 - 13.30 น. พูดคุยกับ “KANIS” ผู้วาดภาพโปสเตอร์ประจำงาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025”
เวลา 14.30 - 15.00 น. พบกับนักเล่าเรื่องแสนสนุก เจ้าของช่อง “ชีวิตงง ๆ ของเจนนี่”
เวลา 16.00 - 17.00 น. สาธิตการทำ Animation ฉบับ "Just Yo" เจ้าของช่อง Yogi & Nomsod


มาเติมเต็มเทศกาลแห่งการให้ของคุณด้วยของขวัญสุดพิเศษที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศิลปะอันอบอุ่นที่สุดแห่งปี และสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของศิลปินไทย ในงาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025” วันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน


โปรโมชันและของที่ระลึกสุดพิเศษ
กิฟต์เซ็ตที่ระลึก: สำหรับผู้เข้าชมงาน 7,500 คนแรก/วัน รับโปสการ์ดและสติกเกอร์ที่ระลึก
โค้ดส่วนลด Friendii: เมื่อซื้อบัตรเข้าชมงานประเภท 2-DAY PASS รับโค้ดส่วนลด 10% สำหรับแพลตฟอร์มซื้อขายผลงานดิจิทัล Friendii
คูปองเงินสด: ร่วมลุ้นคูปองเงินสดมูลค่า 100-300 บาท และรางวัลอื่น ๆ จากกิจกรรมบนเวที


รายละเอียดบัตรเข้าชมงาน
บัตรเข้าร่วมงาน “ILLUST FUSION EXPO WINTER 2025” มีให้เลือก 2 ประเภท คือ  
-บัตรประเภท 1 วัน (1-DAY PASS) ราคา 120 บาท
-บัตรประเภท 2 วัน (2-DAY PASS) ราคา 220 บาท
บัตรสามารถซื้อได้เฉพาะที่จุดจำหน่ายหน้าทางเข้างานเท่านั้น


