Traveloka เผย “Soft Power Travel” เทรนด์ท่องเที่ยวมาแรงส่งท้ายปี 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 – เมื่อปี 2568 เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างออกเดินทางรับช่วงเวลาเทศกาลอย่างคึกคัก ทั้งทริปสั้นๆ และประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เดือนธันวาคมยังคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่คนไทยเดินทางมากที่สุด การเดินทางในช่วงวันหยุดยาว การเฉลิมฉลองปีใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เติบโตต่อเนื่อง


ปีนี้ “Soft Power Travel” กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ หรือเสน่ห์ท้องถิ่นต่างๆ เทรนด์นี้สะท้อนความต้องการเดินทางที่ “มีความหมาย” มากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทริปทะเลแต่เน้นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับชุมชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังเดินหน้าต่อยอดแนวคิดนี้ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ชาลส์ หว่อง รองประธานฝ่ายพาณิชย์ของ Traveloka กล่าว “ในช่วงท้ายปี หลายคนมองหาการเดินทางที่เต็มไปด้วยการค้นพบ การเชื่อมโยง และช่วงเวลาที่น่าจดจำ เทรนด์ที่กำลังนิยมในช่วงนี้คือทริปแบบระยะใกล้และการเดินทางแบบครอบครัว Traveloka 12.12 Super Sale จึงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทรนด์นี้ ทำให้จุดหมายปลายทางยอดนิยมและประสบการณ์ที่คัดสรรเข้าถึงง่ายขึ้น คุ้มค่าขึ้น และจองได้สะดวกกว่าเดิม”




Traveloka 12.12 Super Sale: มหกรรมท่องเที่ยว โปรใหญ่ที่สุดแห่งปี เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางในช่วงเทศกาล และช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนทริปปลายปีได้อย่างคุ้มค่า Traveloka เตรียมเปิดแคมเปญ 12.12 Super Sale ตั้งแต่วันที่ 3–12 ธันวาคม 2568 พร้อมส่วนลดแบบ Flash Coupon สูงสุดถึง 50% และดีลพิเศษมากมาย อาทิ

• ส่วนลดตั๋วเครื่องบินสูงสุด 21,111 บาท
• ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเริ่มต้นเพียง 899 บาท
• ดีลเที่ยวบิน ที่พัก และ Xperience เริ่มต้นเพียง 12 บาท
• โปร ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับเที่ยวบินและ Xperience เมื่อจองสำหรับสองท่าน
• ตั๋วเครื่องบินไปหลวงพระบางฟรีจากบางกอกแอร์เวย์ส ผ่านการร่วมสนุกกับกิจกรรมบนแฟนเพจ Facebook, Instagram, และ Line OA ของทราเวลโลก้า

ข้อมูลจาก Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวครบวงจรอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยว่าความต้องการเดินทางยังพุ่งสูง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลปลายปี เมืองท่องเที่ยวหลักอย่าง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และเชียงราย ยังคงติดอันดับจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2568 สะท้อนความนิยมในทริปเมืองใหญ่ วัฒนธรรม และทะเลทางภาคใต้


สำหรับทริปปลายปีนี้ กรุงเทพฯ โตเกียว เซี่ยงไฮ้ โอซาก้า และฮ่องกง คือจุดหมายที่กำลังมาแรง บ่งชี้ถึงความมั่นใจของนักเดินทางที่กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแรง ขณะที่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวตลอดปี ด้วยจุดขายทั้งความมีชีวิตชีวาของเมืองใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงลึกที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ นักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยยังมองหาทริปต่างประเทศเพื่อสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาว

ททท. รายงานว่า ปีนี้ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า 26 ล้านคน ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ยังเติบโตต่อเนื่อง คนไทยเดินทางรวมกว่า 150 ล้านทริปทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

ข้อมูลจาก Traveloka ยังพบว่าความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวและผู้เดินทางหลายเจเนอเรชัน สถานที่อย่างอควาเรียม ธีมพาร์ก สวนน้ำ ศูนย์ความบันเทิงครอบครัว และตึกสูงชมวิว ถูกค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย โดยแนวโน้มนี้สะท้อนว่าผู้คนมองการท่องเที่ยวเป็นโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์และพัฒนาทักษะเด็กผ่านประสบการณ์ใหม่ ๆ


เพื่อสนับสนุนเทรนด์นี้ Traveloka เดินหน้าร่วมมือกับสายการบิน โรงแรม และผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวชั้นนำทั่วภูมิภาค เพื่อมอบตัวเลือกที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทุกแรงบันดาลใจสามารถกลายเป็นทริปที่วางแผนง่าย ปลอดภัย และน่าประทับใจ

ในช่วงเทศกาลปลายปี นักท่องเที่ยวต่างให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบ Immersion ที่ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร เทศกาล รวมถึงกิจกรรมด้านสุขภาพ Traveloka จึงมุ่งมั่นเชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับดีลพิเศษจาก 12.12 Super Sale และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกทริปปลายปีเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและความทรงจำที่ดีที่สุด









