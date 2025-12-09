Trip.com จัดโปรฯ 12.12 ดีลท่องเที่ยวครบจบในที่เดียว

Trip.com จัดโปรฯ ใหญ่ส่งท้ายปี 12.12 Mega Sale ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธ.ค. 68 จัดเต็มดีลท่องเที่ยวครบจบในที่เดียว เช่น ที่พักคืนละ 299 บาท* เมื่อจองช่วงเที่ยงตรง โปรฯ One Price ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี เที่ยวละ 1,200 บาท* เป็นต้น
Trip.com ผู้ให้บริการท่องเที่ยวชั้นนำ จัดโปรโมชัน 12.12 Mega Sale ครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2568 พร้อมดีลท่องเที่ยวสุดคุ้มครบทั้งตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า และตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว โปรโมชั่นครั้งนี้มีไฮไลท์เป็นดีลโรงแรมราคาคืนละ 299 บาท ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแบบ One Price Sale และส่วนลดสูงสุดสำหรับการเช่ารถและตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก โดยโปรโมชั่น 12.12 Mega Sale มีดีลท่องเที่ยวที่หลากหลายมาให้จองตลอดทั้งวัน เพื่อให้นักเดินทางสามารถเลือกดีลที่ตรงกับความต้องการในการเดินทาง
ไฮไลท์สำคัญของ 12.12 Mega Sale
Trip.com นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษมากมายผ่านโปรโมชั่น 12.12 Mega Sale เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางของลูกค้าที่แตกต่างกัน เริ่มต้นด้วยดีลโรงแรมที่เข้าร่วมรายการที่เปิดให้จองในราคาพิเศษ 299 บาท* โดยเปิดให้จองทุกวันเวลาเที่ยงตรงตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2568
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน One Price Sale ราคาเดียวจากการบินไทยเปิดให้จองตลอดวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งช่วงเที่ยงนำเสนอโปรโมชันตั๋วเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ ไป-กลับ ราคา 8,990 บาท* ต่อด้วยในช่วงค่ำ 20.00 น. มีโปรโมชั่น One Price เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกรุงเทพฯ-อุดรธานี ราคาเที่ยวละ 1,200 บาท* เท่านั้น
นอกจากนี้ 12.12 Mega Sale ยังรวมถึงข้อเสนอโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1* สำหรับตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ร่วมรายการ และส่วนลด 50%* สำหรับแพ็คเกจ eSIM ที่เปิดให้ใช้วันละสองรอบเวลา 12.00 และ 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านของประสบการณ์การเดินทาง
โค้ดส่วนลดเที่ยวบินที่ครอบคลุม
Trip.com นำเสนอโค้ดส่วนลดสำหรับการจองเที่ยวบินที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางในงบประมาณของลูกค้าที่ต่างกันออกไป โปรโมชันโค้ดส่วนลดเริ่มต้นเที่ยงคืนวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ด้วยโค้ดส่วนลดสูงถึง 50%* (ลดสูงสุด 1,000 บาท) พร้อมตัวเลือกลด 15%* (ลดสูงสุด 200 บาท) สำหรับการจองขั้นต่ำ 2 ผู้โดยสาร โดยตลอดวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ลูกค้ายังสามารถใช้โค้ดส่วนลดหลายระดับ รวมถึงโค้ดส่วนลด 100 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 500 บาท) ที่เปิดให้เก็บโค้ดส่วนลด เวลา 9.00 และ 20.00 น. และโค้ดส่วนลด 15%* (ลดสูงสุด 200 บาท สำหรับการจองขั้นต่ำ 2 คน) ที่เปิดให้เก็บโค้ดส่วนลดในหลายช่วงเวลา รวมถึงเที่ยงคืน เที่ยงตรง และช่วงเย็นเวลา 21.00, 22.00, และ 23.00 น. สำหรับนักเดินทางที่วางแผนทริปเที่ยว ยังมีโค้ดส่วนลด 500 บาท* (ยอดจองขั้นต่ำ 8,000 บาท) ซึ่งเปิดให้เก็บโค้ดส่วนลด เวลา 12.00 และ 20.00 น. ของทุกวันตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2568 พร้อมโปรโมชันเพิ่มเติมช่วงเย็นเวลา 21.00, 22.00, และ 23.00 น. ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะมีโอกาสในการจองทริปอย่างประหยัดตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
โค้ดส่วนลดสำหรับการจองที่พักหลากหลาย
โค้ดส่วนลดสำหรับการจองที่พักเพิ่มโอกาสให้นักเดินทางสามารถจองที่พักได้ประหยัดในหลายระดับราคาตลอดระยะเวลาโปรโมชัน โดยแคมเปญโค้ดส่วนลดที่พักจะเริ่มต้นตอนเที่ยงคืนวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ด้วยโค้ดส่วนลด 20%* (ลดสูงสุด 1,000 บาท) พร้อมตัวเลือกโค้ดส่วนลด 20%* (ลดสูงสุด 200 บาท)
ช่วงเที่ยงตรงวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ลูกค้าสามารถรับโค้ดส่วนลด 20%* เพิ่มเติม (ลดสูงสุด 500 บาท) พร้อมกับโค้ดส่วนลด 20%* (ลดสูงสุด 200 บาท) และในช่วงตลอดระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2568 ลูกค้าสามารถรับโค้ดส่วนลด 20%* (ลดสูงสุด 200 บาท) โดยเปิดให้เก็บโค้ดทุกวันเวลา 12.00 และ 20.00 น.
ดีลเช่ารถราคาพิเศษ
โปรโมชั่น 12.12 Mega Sale นำเสนอบริการเช่ารถที่ครอบคลุมของ Trip.com พร้อมส่วนลดสุดคุ้ม ผู้ให้บริการที่ร่วมรายการมอบส่วนลดสูงสุด 30% พร้อมกับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมจาก Trip.com อีกสูงสุด 30% ข้อเสนอโปรโมชันประกอบด้วย คูปองส่วนลดพิเศษ 30% (ลดสูงสุด 250 บาท) ส่วนลดพิเศษ asap Car Rental 10% (เฉพาะการเช่ารถกับ asap เท่านั้น) และคูปองส่วนลด 8% ตลอดช่วงแคมเปญ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการการเดินทางที่หลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถจองบริการเช่ารถได้ที่ https://th.trip.com/carhire/
โปรโมชั่น 12.12 Mega Sale แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของ Trip.com ในการให้บริการท่องเที่ยวอย่างครบครันผ่านส่วนลดมากมายสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวทั่วโลก ลูกค้าสามารถจองอย่างคุ้มค่าด้วยข้อเสนอซื้อ 1 แถม 1* ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเปิดให้ใช้วันละสองรอบเวลา 12.00 และ 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2568 ทำให้ง่ายต่อการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การในระหว่างการเดินทาง
ผู้ที่สนใจแคมเปญ 12.12 Mega Sale สามารถจองได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มของ Trip.com รวมถึงแอปมือถือ เว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป และเว็บไซต์สำหรับมือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าชมโปรโมชั่นในภาษาไทยที่ https://th.trip.com/sale/w/5493/thmegasale.html?locale=th-th&curr=thb&transparentBar=1 หรือภาษาอังกฤษที่ https://th.trip.com/sale/w/5493/thmegasale.html?locale=en-th&curr=thb&transparentBar=1
โปรฯพิเศษสำหรับคนมีแพลนเที่ยวจีน กับแคมเปญ "GO CHINA"
สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะไปเที่ยวจีน Trip.com ได้ออกแคมเปญพิเศษ "Go China" ที่จะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจองเที่ยวบินไปจีน ที่พัก และตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วจีน โดยโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้จะจัดขึ้นทุก ๆ วันอังคารตลอดปี 2568 พร้อมข้อเสนอโปรโมชั่นที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน ทำให้คุณได้สัมผัสการเดินทางไปจีนที่สะดวกและคุ้มค่าที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม Trip.com หรือคลิก https://th.trip.com/sale/w/19280/gochina.html?locale=en-TH&promo_referer=4863_19280_1
*รหัสโปรโมชั่นและข้อเสนอทั้งหมด ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ข้อเสนอทั้งหมดจัดขึ้นตามเวลากรุงเทพฯ (GMT+7) สำหรับโปรโมชั่นพิเศษอื่น ๆ สามารถดูได้ที่
https://th.trip.com/blog/promotion-update-promocode/