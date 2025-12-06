ต้นคริสต์มาส Rockefeller Center สัญลักษณ์การเฉลิมฉลอง และต้นไม้แห่งการให้

หากถามว่า “ต้นคริสต์มาส” ที่ไหนบ้างมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก คำตอบนั้นต้องมีต้นคริสต์มาสของ “ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์” (Rockefeller Center) ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เพียงแต่ความอลังการของต้นคริสต์มาสสูงใหญ่ใจกลางเมืองที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาชื่นชมเป็นจำนวนมาก แต่ที่มากับที่ไปของต้นคริสต์มาสแห่งร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ยังมอบเรื่องราวอันน่าประทับใจได้เป็นอย่างดี
ประเพณีเก่าแก่เกือบร้อยปี
ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ คือ กลุ่มอาคารพาณิชย์สูงระฟ้าและโรงละครในนิวยอร์กซิตี้ พัฒนาโดยจอห์น ดี. ร็อกกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์ ในช่วงทศวรรษ 1930 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งใจกลางมหานครนิวยอร์ก
จุดเริ่มต้นของการมีต้นคริสต์มาสมาประดับเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุข เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ.1931 โดยคนงานที่ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมเงินมาซื้อต้นคริสต์มาส เพื่อประดับตกแต่ง ถัดมาอีกสองปี ใน ปี ค.ศ.1933 ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ จึงตัดสินใจทําให้ต้นคริสต์มาส กลายเป็นประเพณีประจําปี และจัดพิธีประดับไฟต้นไม้ขึ้นเป็นครั้งแรก
ต้นไม้จากบ้านคนธรรมดา
เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ “เอริก พาวซ์” (Erik Pauze) หัวหน้าทีมดูแลสวนของ ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพรรณ ออกตระเวนหาต้นไม้ที่เหมาะสมที่สมบูรณ์แบบที่สุด เดินทางไปทั่วรัฐนิวยอร์ก คอนเนตทิคัต แมสซาชูเซตส์ หรือรัฐใกล้เคียง
โดยไม่เพียงสำหรับปีนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจเพื่ออนาคตอีกด้วย ทีมงานมีบัญชีเฝ้าดูสำหรับต้นไม้ที่มีแววว่าจะได้เป็นต้นคริสต์มาสในอนาคต และคอยติดตามการเจริญเติบโตเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้มาตรฐานสูงสุดของต้นคริสต์มาสที่อาจกล่าวได้ว่า “โด่งดังที่สุดในโลก”
ต้นไม้ที่เลือกมานั้น ไม่ใช่ต้นไม้จากป่าตามธรรมชาติ แต่มักถูกเลือกจากพื้นที่อาศัยของผู้คน เป้าหมาย คือ ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป โตเกินขนาด หรือเริ่มเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆ เพราะบางครั้งหากเกิดพายุใหญ่ ต้นไม้เหล่านี้อาจหักโค่นและสร้างความเสียหายได้ง่าย ดังนั้น การเลือกต้นไม้เหล่านี้มาใช้เป็นต้นคริสต์มาส จึงเป็นการป้องกันเจ้าของบ้านไม่ให้เกิดอันตราย
ต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจและการให้
สิ่งที่ชาวนิวยอร์กมองว่าเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดของธรรมเนียม ต้นคริสต์มาสแห่งร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ คือ ทุกครั้งที่ต้นไม้ต้นหนึ่งโดนโค่น ทีมงานจะปลูกต้นใหม่แทนที่ พร้อมทั้งปลูกเพิ่มอีกสิบต้นในพื้นที่ที่เจ้าของบ้านที่ถูกเลือก
เรื่องราวดีๆมากกว่านั้น ยังเกิดขึ้นเมื่อเทศกาลผ่านพ้นไป เพราะไม้จากต้นคริสต์มาส ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ จะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล “Habitat for Humanity” เพื่อนำไปใช้สร้างบ้านให้กับผู้คนในชุมชนที่ยากไร้ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา
ตัวแทน Habitat for Humanity อธิบายว่า ไม้สนพันธุ์ที่เลือกใช้ เป็นสนพันธุ์ Norway spruce ซึ่งมีความยืดหยุ่นและทนทาน เหมาะกับการทำพื้น เฟอร์นิเจอร์ และโครงบ้าน หลังการเฉลิมฉลองสิ้นสุดลง ต้นไม้จะถูกส่งไปโรงเลื่อยในนิวเจอร์ซีย์ เพื่อตัดและอบแห้ง ก่อนกระจายต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการ
เอิรก พาวซ์ กล่าวว่า “ต้นไม้แต่ละต้นไม่ได้สร้างความสุขแค่ในช่วงเทศกาล แต่ยังถูกนำไปสร้างบ้านและอนาคตใหม่ให้ครอบครัวต่างๆ ทำให้บทบาทของต้นไม้นี้ยิ่งมีความหมายมากขึ้น” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม้จากต้นคริสต์มาส ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ เคยถูกนำไปสร้างบ้านในคอนเนตทิคัต ฟิลาเดลเฟีย และมิสซิสซิปปี หลายครอบครัวยังคงเก็บชิ้นไม้ที่มีตรา Rockefeller ไว้เป็นที่ระลึกว่าต้นคริสต์มาสเพียงต้นเดียวสามารถส่งต่อความสุขและที่พักพิงได้อีกยาวนาน และก็นับเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจ เต็มไปด้วยความหมายของ “การให้” อย่างแท้จริง
ต้นคริสต์มาส Rockefeller Center ปี 2025
ในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของคริสต์มาสต่างออกมายืนเรียงรายริมทางเท้าในนิวยอร์ก ซิตี้ เพื่อชมขบวนการเคลื่อนย้ายต้นไม้ยักษ์ที่กำลังเดินทางผ่านย่านแมนฮัตตัน ซึ่งปีนี้เป็นต้นสน Norway spruce สูง 75 ฟุต กว้าง 45 ฟุต และหนักกว่า 11 ตัน
ต้นสนอันงดงามนี้มอบให้โดยครอบครัวรัส (Russ Family) จากเมือง East Greenbush ตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก หลังจากที่ต้นไม้สูงวัยอายุ 75 ปี ยืนตระหง่านอยู่หน้าบ้านของพวกเขามาเนิ่นนาน ครอบครัวรัสก็รู้ดีว่า วันหนึ่งอาจกลายเป็นต้นคริสต์มาสที่งดงามที่สุดในโลกได้
จูดี้ รัส (Judy Russ) เจ้าของต้นไม้ กล่าวว่าเธอรู้สึกตื้นตัน เพราะในฐานะคนที่เติบโตในนิวยอร์กซิตี้ เธอเข้าใจดีว่าการที่ต้นไม้ของครอบครัวเธอถูกเลือกให้เป็น ต้นคริสต์มาสแห่งร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ นั้นมีความหมายเพียงใด โดยเฉพาะในปี 2020 เธอเพิ่งสูญเสียสามีไป “การมอบต้นคริสต์มาสเป็นวิธีหนึ่งในการรำลึกถึงแดน สามีที่ล่วงลับ รวมถึงสมาชิกครอบครัวทุกคนที่จากไป” ต้นไม้ต้นนี้จึงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครอบครัวที่สืบทอดกันมาหลายทศวรรษ
ต้นคริสต์มาสที่งดงามที่สุดในโลก
พิธีเปิดไฟต้นไม้ประจําปีของร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2025 ประดับประดาไปด้วยไฟ LED หลากสีสันมากกว่า 50,000 ดวง โดยตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ส่วนบนยอดสูงสุดของต้นคริสต์มาส มีการประดับด้วยดาว Swarovski สามมิติ มีน้ําหนักกว่า 400 กิโลกรัม และมีหนามแหลม 70 แฉก ที่ล้อมไปด้วยคริสตัล 3 ล้านเม็ด
ต้นคริสต์มาส ร็อกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ จะเปล่งประกายความงามไปจนถึงกลางเดือนมกราคม ก่อนที่จะนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลนำไม้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งต่อความสุขของเทศกาลคริสต์มาสต่อไป