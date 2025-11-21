"อิเกีย" ชวนลิ้มรสเมนูพิเศษกับ “คริสต์มาสบุฟเฟต์สไตล์สวีเดน” 22–26 ธันวาคมนี้

อิเกีย ประเทศไทย เตรียมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีด้วยการจัดงาน “คริสต์มาสบุฟเฟต์สไตล์สวีเดน” ระหว่างวันที่ 22–26 ธันวาคม 2568 ณ ร้านอาหารสวีเดนในอิเกีย ณ อิเกีย บางนา, อิเกีย บางใหญ่, และอิเกีย สุขุมวิท โดยเปิดให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเมนูพิเศษสไตล์สวีเดนที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้น พร้อมเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ให้ทุกคำที่ลิ้มลองอบอวลไปด้วยความอบอุ่น และความทรงจำดี ๆ ของเทศกาลคริสต์มาสปีนี้อย่างแท้จริง
ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่อิเกียขอแนะนำสองเมนูใหม่สุดพิเศษที่ห้ามพลาด ได้แก่ บีฟ เวลลิงตัน (Beef Wellington) เนื้ออบห่อแป้งพัฟสไตล์ยุโรปที่หอมกรุ่นและนุ่มละมุนในทุกคำ และ สลัดกุ้ง (Shrimp Salad) เมนูสดชื่นที่ผสานความกลมกล่อมของกุ้งและซอสสไตล์สแกนดิเนเวียนอย่างลงตัว เสริมความอร่อยด้วยเมนูยอดนิยมที่หลายคนชื่นชอบ อาทิ มีทบอลสไตล์สวีเดน (Köttbullar), ชิกเก้นบอล และแพลนต์บอล, แฮมคริสต์มาส (Julskinka), แซลมอนหมัก (Gravad lax) และ ซี่โครงหมู (Revbensspjäll) พร้อมเมนูของหวาน ขนม และเครื่องดื่มให้เลือกสรรอีกมากมาย
โดยคริสต์มาสบุฟเฟต์สไตล์สวีเดนจะจัดวันละ 2 รอบ ได้แก่ เวลา 17.30–19.00 น. และ 19.30–21.00 น. โดยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าบัตรจะหมด ณ ร้านอาหารสวีเดน ที่อิเกีย บางนา, อิเกีย บางใหญ่, และอิเกีย สุขุมวิท ราคาสำหรับสมาชิก IKEA Family ผู้ใหญ่ 499 บาท เด็กที่มีความสูง 70–130 ซม. ราคา 99 บาท และเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 70 ซม. เข้าร่วมฟรี นอกจากนี้ สมาชิก IKEA Family ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อช้อปครบทุก 500 บาทในสโตร์ โดยสามารถใช้สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านมูลค่า 500 บาทขึ้นไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2569*
หากยังอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่สโตร์ไม่จุใจ อิเกียยังมีเมนูอาหารสุดพิเศษที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟในราคาอิ่มคุ้มส่งท้ายปี ให้คุณเลือกซื้อกลับไปเติมเต็มความสุขที่บ้านอย่างอร่อยลงตัวทุกคำ ไม่ว่าจะเป็นซอสแซลมอน SÅS SENAP & DILL/โซส เซียนับ & ดิล ราคา 99 บาท, แซลมอนหมักเกลือ SJÖRAPPORT/เควอรัปพอร์ต ราคา 399 บาท, มีทบอล HUVUDROLL/ฮูวุดโรล อาหารแช่แข็ง ราคา 649 บาท, แพลนต์บอล HUVUDROLL/ฮูวุดโรล อาหารแช่แข็ง ราคา 259 บาท, บิสกิต KAFFEREP/คัฟเฟเรียป ไส้รสราสป์เบอร์รีและช็อคโกแลต ราคา 89 บาท และเครื่องดื่มตามเทศกาล VINTERSAGA/วินเตร์ซากา ราคา 89 บาท
นอกจากนั้น ยังชวนทุกคนร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งความอบอุ่นกับหลากหลายกิจกรรมที่ ณ อิเกีย บางนา, อิเกีย บางใหญ่ และอิเกีย สุขุมวิท ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Festive Table Setting Workshop เวิร์กช็อปจัดโต๊ะอาหารสุดสร้างสรรค์ ที่จะสอนเทคนิคการตกแต่งโต๊ะอาหารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้สวยงาม พร้อมไอเดียจัดวางจาน และของตกแต่งที่ช่วยเติมเต็มทุกมื้อพิเศษให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่น่าจดจำสำหรับคุณและครอบครัว ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 -15.00 น. และ 16.00-17.00 สมาชิก IKEA Family ยังสามารถสนุกกับการถ่ายภาพในโฟโต้บูธสุดน่ารัก พร้อมพบกับคุณลุงซานต้าผู้ใจดีที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00–17.00 น. เพียงแสดงใบเสร็จที่ใช้จ่ายในอิเกีย สโตร์ โดยไม่มียอดขั้นต่ำ พร้อมบัตรสมาชิก IKEA Family ก็รับสิทธิ์ถ่ายภาพฟรี
นอกจากการเฉลิมฉลองด้วยอาหารและกิจกรรมสุดพิเศษ อิเกียยังขอเชิญชวนลูกค้าร่วมตกแต่งบ้านให้สวยรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ด้วยสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่ล่าสุด VINTERFINT/วินเตอร์ฟินท์ ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในทุกมุมของบ้าน โดยคอลเล็คชั่นใหม่ในปีนี้ได้แรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านและงานฝีมือของสวีเดน มาพร้อมกลิ่นอายของดอกไม้และสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่ว่าคุณจะชอบตกแต่งห้องโถงแบบอลังการ หรือใช้วันหยุดไปกับการอบขนม สังสรรค์กันกลุ่มเล็ก ๆ คอลเล็คชั่น VINTERFINT/วินเตอร์ฟินท์ ก็มีครบทุกไอเท็มซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสร้างมุมโปรดและช่วงเวลาแห่งความสุขในแบบของตัวเองได้อย่างลงตัว
อิเกียขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุขส่งท้ายปี ทั้งบนโต๊ะอาหารและในทุกมุมของบ้าน ให้ทุกครอบครัวได้เฉลิมฉลองอย่างอบอุ่น สร้างความทรงจำดี ๆ ที่จะอยู่ในใจไปอีกนาน ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ประทับใจ หรือบรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักความผูกพันในแบบที่เป็นคุณเอง
