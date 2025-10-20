ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดเทศกาลคริสต์มาส เปิดพรีออร์เดอร์ ‘ต้นสนสดจากแคนาดา’ 4 ขนาดใหม่ พร้อมอัปเดต 5 เทรนด์ของตกแต่งนำเข้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เตรียมจัดบ้านและธุรกิจร้านค้าต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าเพื่อบ้าน ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการเปิดพรีออร์เดอร์ “ต้นสนสด (Fresh-Cut Pine Tree)” สายพันธุ์ Balsam Fir ที่ส่งตรงจากรัฐ Nova Scotia ประเทศแคนาดา แหล่งเพาะปลูกต้นสนพรีเมียมที่ขึ้นชื่อในเรื่องกลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้นสนสีเขียวสด รูปทรงสวย พุ่มแน่นสมดุล และกิ่งก้านแข็งแรง
พร้อมรองรับการตกแต่งได้อย่างเต็มที่ เปิดให้จับจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ที่เดียวในประเทศไทย! พร้อมส่ง 25 พ.ย. 68 เป็นต้นไป
โดยปีนี้กลับมาพร้อมความพิเศษยิ่งกว่าเดิม ด้วยต้นสนสดสูงสุด 12 ฟุต และของตกแต่งนำเข้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจัดเต็มกว่า 1,000 รายการ ที่รองรับทุกสไตล์การตกแต่ง ทั้งในบ้านและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือสถานที่จัดกิจกรรมช่วงปลายปี เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วยความหรูหรา อบอุ่น และโดดเด่นในทุกพื้นที่จัดวางต้นสนสด 4 ขนาด ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การตกแต่ง
สำหรับ ต้นคริสต์มาสสด จากไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม เป็นต้นสนที่ปลูกแบบออร์แกนิก ปราศจากสารเคมี ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการขนส่ง ทุกต้นผ่านกระบวนการตัดแต่งและเก็บรักษาในสภาวะควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพความสดใหม่ และรูปทรงสมบูรณ์แบบ จนถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งในปีนี้มีให้เลือกถึง 4 ขนาด พร้อมของสมนาคุณสุดพิเศษในทุก
การสั่งซื้อ เพื่อรองรับการแต่งบ้าน และธุรกิจร้านในแบบที่ต่างกัน ได้แก่:
-ไซส์ 6 ฟุต (180 ซม.) – ราคา 6,880 บาท (พร้อมฐาน) ขนาดพอดีไม่กินพื้นที่ แต่อัปเกรดบรรยากาศคริสต์มาสให้สมจริง เหมาะสำหรับ ห้องนั่งเล่นในบ้านขนาดกะทัดรัด หรือมุมต้อนรับลูกค้าในร้าน รับฟรี! คูปองของตกแต่งคริสต์มาส 1,000 บาท + ชุดผ้าปูผ้านวม ขนาด 3.5 ฟุต
-ไซส์ 8 ฟุต (240 ซม.) – ราคา 9,280 บาท (พร้อมฐาน) เป็นขนาดยอดนิยมที่สมดุลระหว่างความใหญ่และความสวยสะดุดตา เหมาะสำหรับ บ้านเดี่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือพื้นที่ที่ต้องการความ “ว้าว” ในบรรยากาศ รับฟรี! คูปองของตกแต่งคริสต์มาส 1,500 บาท + ชุดผ้าปูผ้านวม ขนาด 3.5 ฟุต
-ไซส์ 10 ฟุต (300 ซม.) – ราคา 13,980 บาท (พร้อมฐาน) ขนาดใหญ่กำลังดี โดดเด่นแต่ไม่กินพื้นที่มากเกินไป เหมาะสำหรับ โชว์รูม ร้านเสื้อผ้า พื้นที่ล็อบบี้โรงแรม หรือสถานที่จัดกิจกรรมขนาดกลาง รับฟรี! คูปองของตกแต่งคริสต์มาส 2,000 บาท + ชุดผ้าปูพร้อมปลอกผ้านวม ขนาด 5 ฟุต
-ไซส์ 12 ฟุต (360 ซม.) – ราคา 18,980 บาท (พร้อมฐาน) ขนาดใหญ่สุดในตลาด ให้ความรู้สึกหรูหราอลังการ พร้อมเป็น
ไฮไลต์ของเทศกาล เหมาะสำหรับ ศูนย์การค้า โรงแรมระดับไฮเอนด์ สำนักงานขนาดใหญ่ หรืออีเวนต์กลางแจ้ง รับฟรี! คูปองของตกแต่งคริสต์มาส 2,500 บาท + ชุดผ้าปูพร้อมปลอกผ้านวม ขนาด 5 ฟุต
โดยทุกการสั่งซื้อต้นสนสดจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม จะร่วมบริจาคต้นละ 50 บาท สมทบทุนแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาชีวิตของผู้พิการทางสายตา
พร้อมบริการจัดส่งฟรีในรัศมี 50 กิโลเมตร จากสาขากระจายสินค้าใน 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่, ภูเก็ต, เพชรบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ สำหรับพื้นที่อื่น คิดค่าขนส่งตามระยะทาง โดยพร้อมเริ่มส่งมอบความสุขถึงบ้านตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 68 เป็นต้นไป
เปิดเทรนด์ของตกแต่งคริสต์มาสแห่งปี กับ 5 ไอเทมนำเข้าไม่ซ้ำใคร
เพื่อยกระดับการตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสให้โดดเด่นและแตกต่างกว่าทุกปี ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ได้คัดสรรของตกแต่งนำเข้ารุ่นพิเศษ เน้นไอเทมที่สามารถ “สร้างคาแรกเตอร์เฉพาะ” ให้กับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ร้านค้า คาเฟ่ โรงแรม หรือพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ ได้แก่:
• ตุ๊กตาทหารนัทแครกเกอร์ ขนาดตั้งแต่ 30 – 120 เซนติเมตร เติมกลิ่นอายยุโรปคลาสสิกให้กับมุมต่าง ๆ ของบ้านหรือทางเข้าร้าน พร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น
• ตุ๊กตาซานตาคลอสปีนบันไดสูง 3 เมตร เพิ่มความสนุกสนานแบบไดนามิก เหมาะสำหรับเป็นจุดถ่ายรูปในพื้นที่เชิงพาณิชย์หรืออีเวนต์กลางแจ้ง
• ของตกแต่ง Resin Ornament วัสดุเรซิ่นดีไซน์หรู ให้ความรู้สึกแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการตกแต่งภายนอกที่ต้องเผชิญแดดและฝน
• เครื่องแก้ว Glass Ornament ไอเทมเป่าแก้วที่ช่วยเพิ่มประกายระยิบระยับให้ต้นคริสต์มาส โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความหรูหราและแสงสะท้อนที่เล่นกับไฟประดับ
• LED Lighting ไฟประดับตกแต่ง สร้างบรรยากาศ โคมไฟประดับ LED หลายรูปทรง พร้อมเปล่งแสงหลากสีสัน และ ไฟประดับ LED PE สีรุ้งหลากดีไซน์ทั้งต้นคริสต์มาส กวางเรนเดียร์ และเกล็ดหิมะ ฯลฯ ตัวช่วยสร้างมุมพิเศษให้ทุกพื้นที่ของคุณ เป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษ
ไอเทมเหล่านี้ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสะท้อนตัวตนและสไตล์ของพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกจับคู่ตกแต่งให้เข้ากับธีมงานหรือแบรนด์ได้อย่างลงตัว
โปรโมชั่น Early Bird สำหรับช้อปต้นสนสดและสินค้าตกแต่งคริสต์มาส รับส่วนลดสูงสุด 20%* สำหรับผู้ที่สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมอบส่วนลดตามยอดซื้อ ดังนี้:
• ยอดซื้อ 5,000 – 10,000 บาท รับส่วนลด 5%,
• ยอดซื้อ 10,001 – 20,000 บาท รับส่วนลด 10%,
• ยอดซื้อ 20,001 – 30,000 บาท รับส่วนลด 15%,
• ยอดซื้อ 30,001 บาทขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
(*โปรโมชั่นไม่รวมสินค้าลดล้างสต็อก และสินค้าที่มีราคาลงท้ายด้วยเลข 4)
สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: www.thaiwatsadu.com ผ่านไลน์ @thaiwatsadu และ เว็บไซต์ www.bnbhome.com Line: @bnbhometh โทร: 1308 พร้อมเริ่มจัดส่งตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป