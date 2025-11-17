SINO ทำกำไรสุทธิ Q3 เติบโต 67%

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” ประกาศผลงานไตรมาส 3 เติบโตจากไตรมาสก่อน ทำกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% QoQ และมีรายได้รวม 744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% QoQ สะท้อนศักยภาพทำกำไรที่ดีขึ้นแม้ได้รับแรงกดดันจากค่าระวางเรือผันผวน ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไตรมาส 4 มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ วางกลยุทธ์มุ่งเน้นประสิทธิภาพบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ขยายบริการและฐานลูกค้าคลังสินค้าปลอดอากรเพื่อสร้างรายได้ประจำ รวมถึงเพิ่มรายได้จากบริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพทำกำไรและลดผลกระทบค่าระวางเรือที่เป็นทิศทางขาลง
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (กรกฎาคม - กันยายน) สามารถผลักดันการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และมีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 67% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เป็นผลจากศักยภาพทำกำไรที่ดีขึ้น สะท้อนจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 16% จาก 15% ในไตรมาสก่อนหน้า แม้ได้รับแรงกดดันจากความผันผวนของค่าระวางเรือ (Freight Rate) โดยค่าระวางเรือเส้นทางไทย - สหรัฐอเมริกา ลดลงในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีซัพพลายค่อนข้างมาก
การเติบโตในไตรมาส 3/2568 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีปัจจัยมาจากการปรับขึ้นค่าขนส่งชั่วคราวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็น Peak Season ของอุตสาหกรรม และได้รับแรงหนุนจากความต้องการเร่งส่งออกสินค้าก่อนถึงช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของประเทศจีน อย่างไรก็ตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเส้นทางที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกชะลอตัว ส่วนการขนส่งสินค้าทางทะเลในมาเลเซียและเวียดนามที่ดำเนินการผ่านบริษัทร่วมทุน มีปริมาณใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - กันยายน) แม้มีรายได้รวม 2,252 ล้านบาท ลดลง 22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 1.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SINO กล่าวต่อว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกระยะสั้นจากการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและการลดจำนวนเที่ยวเรือขนส่งของสายการเดินเรือต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว และค่าระวางเรือทั่วโลกอยู่ในทิศทางขาลง
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ คาดว่ารายได้รวมทั้งปีจะอยู่ในระดับใกล้เคียงประมาณการเดิมของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับทิศทางค่าระวางเรือและภาวะตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัยและเสริมความสามารถทำกำไรท่ามกลางตลาดที่ผันผวน โดยแผนการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย การขยายบริการและฐานลูกค้าคลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone) เพื่อสร้างรายได้ประจำ และเพิ่มรายได้จากบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำกำไรและลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าระวางในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight) โดยหลังจากบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท เอ.เอส. โลจิสติคส์ จำกัด (ASL) ผู้ให้บริการ Air Freight Forwarder ได้รวมระบบการจัดการและทีมบุคลากรเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรุกขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงใช้เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศของ ASL ขยายบริการขนส่งไปยังเส้นทางหลัก เช่น จีน–ยุโรป–สหรัฐฯ
“บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งคลังสินค้า การขนส่งทางอากาศ และการลงทุนด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยรายได้จากบริการโลจิสติกส์และขนส่งทางอากาศเริ่มเติบโตต่อเนื่อง ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว” นายนันท์มนัส กล่าว