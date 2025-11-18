MISTINE เปิดประสบการณ์ความงามสุดแฟนตาซี “MISTINE Immersive House” ภายในงาน The Magical Stars 2026 at centralwOrld

มิสทิน ร่วมกับศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สุดยิ่งใหญ่กับงาน “The Magical Stars 2026 at centralwOrld” งานเฉลิมฉลองแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย จัดเต็มด้วยการตกแต่งไฟสุดตระการตา และโซนกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 – 6 มกราคม 2569
หนึ่งในไฮไลต์สุดพิเศษที่ห้ามพลาดคือ “MISTINE Immersive House” บ้านแห่งความงามสุดมหัศจรรย์จากแบรนด์เครื่องสำอางมิสทินในความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟ MISTINE ตั้งอยู่ที่ โซน B – Arendelle Town 01 (บริเวณ Outdoor Square B) พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสความสวยเหนือจินตนาการ และสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ภายใน “บ้านของมิสทิน” เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และของขวัญมากมาย ที่จะพาทุกคนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีสุดตื่นตาผ่าน Interactive Immersive Experience สุดอลังการ ทั้งแสง สี เสียง รอบทิศแบบ 360 องศา ที่จำลองบรรยากาศทั้งโลกเมืองน้ำแข็งจาก Frozen มาพบกับเจ้าหญิงเอลซ่าและผองเพื่อน และโลกใต้ทะเลจาก Little Mermaid พบกับ แอเรียลนางเงือกน้อยผมแดง เหล่าแฟนๆเจ้าหญิง Disney ต้องไม่พลาดแน่นอน! เพราะทุกมุมถูกออกแบบให้ได้สัมผัสทั้งความงาม ความสนุกและความมหัศจรรย์อย่างเต็มอารมณ์
พิเศษ! ฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับของขวัญปีใหม่ล่วงหน้า 2 ต่อ จากมิสทินเพียงดาวน์โหลด MISTINE Shop Application (รองรับทั้ง iOS และ Android)
ต่อที่ 1 – รับ คูปองเงินสด 100 บาท สำหรับช้อปสินค้าที่ MISTINE Shop ทุกสาขา ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
ต่อที่ 2 – รับสิทธิ์ซื้อ MISTINE Disney Frozen Box Set และ MISTINE Disney Ariel Box Set ที่มาพร้อม ครีมกันแดด MISTINE Aqua V Ultra Light & Bright Sunscreen SPF 50+ PA++++ ในราคาพิเศษเพียง เซ็ตละ 999 บาท! พร้อมรับฟรี! กระเป๋า Magical Luggage สุดพรีเมียม พร้อมสายห้อยลาย Disney จำนวนจำกัดเพียง 1,000 ชิ้นเท่านั้น
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ภายในบูธยังมีกิจกรรม Mission สุดสนุกให้ร่วมเล่น ลุ้นของรางวัลพิเศษจากมิสทิน และถ่ายภาพคอนเทนต์สวย ๆ ในทุกมุมของบ้านแฟนตาซีแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือจินตนาการ และเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขไปกับ “MISTINE” ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 – 6 มกราคม 2569 ที่ “MISTINE Immersive House” ภายในงาน The Magical Stars 2026 at centralwOrld เพียงดาวน์โหลดแอป MISTINE Shop หรือ Click https://mistineshop.app.link/dowload แล้วจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้เลย!