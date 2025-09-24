Omazz เปิด Maison Phuket บ้านอันเต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับที่นอน

Omazz แบรนด์ที่นอนระดับโลก เชิญคุณก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการพักผ่อนกับการเปิดตัว Omazz Maison Phuket ภายใต้แนวคิด “The House of Peace and Happiness” จุดหมายที่ไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูม แต่คือ “บ้าน” แห่งการบำบัดด้วยธรรมชาติ ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ Natural Therapy for Perfect Sleep ให้ผู้คนได้มาสัมผัสก่อนใคร
Maison แห่งนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ทุกก้าวที่เดินเข้ามาเต็มไปด้วยความสงบและความสุข พื้นที่ภายในโปร่งโล่ง ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่พิถีพิถัน สร้างบรรยากาศที่ผสานความสงบจากธรรมชาติเข้ากับมาตรฐานระดับโลกของ Omazz ทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การพักผ่อนเป็นมากกว่าการนอน แต่คือการเยียวยา ฟื้นฟู และเชื่อมโยงกายใจให้กลับคืนสู่สมดุลที่แท้จริง
Omazz ถือกำเนิดขึ้นจากห้องวิจัยในเมือง Shelton รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา บ้านเกิดของ Talalay Global ผู้ผลิตยางพารา Talalay รายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนการนอนให้กลายเป็นศาสตร์แห่งการเยียวยา Omazz คัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก และพัฒนาสูตรเฉพาะของ Talatech™ Latex ที่มีโครงสร้างเซลล์แบบเปิด ระบายอากาศได้ดีและมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุดในทุกค่ำคืน
ความประณีตยังสะท้อนผ่านงานหัตถศิลป์ (Craftsmanship) ที่นอน Omazz ทุกหลังถูกถักทอและประกอบด้วยมือกว่า 16,000 ฝีเข็มโดยช่างฝีมือผู้สืบทอดทักษะดั้งเดิม รายละเอียดอันละเอียดลออนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่อาจทดแทนได้ด้วยเครื่องจักร และคือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นได้จากการสร้างด้วยมือเท่านั้น
Omazz Maison Phuket จึงไม่ใช่แค่สถานที่จัดแสดงสินค้า แต่คือ Landmark แห่งใหม่ของภูเก็ต ที่รอคอยให้คุณมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบ ความสุข และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก่อนใคร Omazz เชื่อว่า “Peace is True Happiness” และการนอนหลับที่มีคุณภาพคือกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปถึงความสุขนั้น
ก้าวแรกที่คุณเข้ามาใน Omazz Maison Phuket จะไม่ใช่เพียงการเลือกที่นอนหรือเครื่องนอน แต่คือการได้ค้นพบประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างและล้ำลึกอย่างแท้จริง
Omazz Maison Phuket : https://maps.app.goo.gl/WCAJc8TJEmQiNanH9