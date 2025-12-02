You Trip ขยายธุรกิจสู่ออสเตรเลีย-ชูประหยัดค่าใช้จ่าย4%-เล็งเปิดอีก2ประเทศในปีหน้า

You Trip ขยายธุรกิจสู่ประเทศที่ 3 ออสเตรเลียนับจาก"สิงคโปร์-ไทย" ระบุมีศักยภาพสูงทั้งจำนวนทริป-ยอดใช้จ่าย ชูช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ 4% ตั้งเป้าหมายเบื้องต้น 10%ของยอดใช้จ่ายรวม พร้อมเดินหน้าเปิดอีก 2 ประเทศในปีหน้าก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดฯภายใน3ปี
นางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง You Trip ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล เปิดเผยว่า วันนี้(1ธ.ค.2568)ได้ขยายบริการสู่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่สาม นับจากสถานการณ์ COVID 19 นับจากเปิดบริการในประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับแรกในปี 2561 และประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งออสเตรเลียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายระหว่างประเทศ โดยมียอดธุรกรรมการใช้จ่ายระหว่างประเทศที่ 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็น 1.05 ล้านล้านบาท และมีจำนวนทริปถึง 12 ล้านทริปต่อปี รวมถึงมีจำนวนวัน-รายจ่ายต่อทริปที่สูงกว่าไทยด้วย ซึ่งการขยายบริการสู่ประเทศออสเตรเลียดังกล่าว ถึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในซีรีย์ B วงเงิน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ You Trip จะช่วยให้นักเดินทางชาวออสเตรเลียสามารถเข้าถึงอัตราแลกเปลี่ยนระดับกลางตลาดแบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ชาวออสเตรเลียสามารถประหยัดจากการใช้จ่ายต่างประเทศไเ้สูงสุด 4% และการเลือกเปิดตัวก่อนเทศกาลคริสต์มาสทำให้ You Trip เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์นักเดินทางด้วยแนวคิด "mates rates , no fees" ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแลกเงิน 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นกว่า 40 ดอลลาร์ออสเตรเลียในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น เยนญี่ปุ่นเพิ่มอีก 4,105 เยน โดยเรามองเป้าหมายในเบื้องต้นที่ออสเตรเลียไว้ประมาณที่ 10%ของปริมาณใช้จ่ายรวม
"การเปิด 2 ประเทศแรกคือสิงคโปร์และไทยถือเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่สามได้ ซึ่งการที่เราเลือกออสเตรเลียนั้น ก็เนื่องมาจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพมีจำนวนทริป-ค่าใช้จ่ายต่อที่สูงซึ่งจะช่วยให้เรามีอัตราการเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ขณะที่ประเทศไทยแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สูงแต่เราก็พบว่าจำนวนทริปไม่ได้น้อยลงแต่เลือกที่จะเดินทางในระยะทางที่ใกล้กว่า หรือเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าแทน ซึ่ง You Trip ก็เล็งเห็นและตอบโจทย์ในจุดนี้เช่นกัน"
สำหรับในปีหน้า You Trip มีแผนที่จะเปิดให้บริการในอีก 2 ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนดำเนินการ เนื่องจากการประกอบธุรกิจการเงินในแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์-รายละเอียดที่เข้มงวดแตกต่างกัน ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ด้วนดี ลำดับต่อไปก็จะเป็นการพิจารณานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไปซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีซึ่งแนวทางดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทและสภาวะแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ที่เราจะเข้าจดทะเบียนซึ่งจะเป็นประเทศไหนจะต้องพิจารณาอีกครั้งก่อน
ส่วนในปีนี้ยอดธุรกรรมข้ามพรมแดนใน 2 ประเทศที่ You Trip ให้บริการตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีจำนวน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 483,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว สะท้อนถึงความไว้วางใจจากผู้ใช้งานนับล้านรายและโมเดลที่ประสบความสำเร็จของเรา ที่พร้อมจะนำไปต่อยอดสู่ตลาดสำคัญทั่วภูมิภาคต่อไป
อนึ่ง YouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค เป็น Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไว้วางใจ และมียอดการทำธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี