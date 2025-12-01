ฉลองฤดูกาลแห่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์

โกจิ คิทเช่น + บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม แบง ค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญคู่รัก ครอบครัว, และกลุ่มเพื่อน มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำในวันคริสต์มาสอีฟ และวันคริสต์มาส พร้อมลิ้มลองเมนูดั้งเดิมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงของหวานแสนอร่อยและเครื่องดื่มประจำเทศกาล
ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำในวันที่ 24 ธันวาคม (คริสต์มาสอีฟ) และวันที่ 25 ธันวาคม (วันคริสต์มาส) ห้องอาหารพร้อมมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุข พร้อมเมนูพิเศษ อาทิ ไก่งวงอบเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสุดคลาสสิก เช่น ไส้กรอกหมูพันเบคอน, สตัฟฟิ่งเกาลัด, พาร์สนิพย่าง, มันหวานอบ, บีทรูทเคลือบซอสเมเปิ้ลและพีแคน, แครอทเคลือบเนย, กะหล่ำดาวซอสแครนเบอร์รี่ รวมถึงแฮมอบน้ำผึ้งกับสับปะรดย่าง และ duck roulade ซอสส้มเสิร์ฟพร้อมกะหล่ำปลีแดง
นอกจากนี้ยังมีอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโคลด์คัทส์และชีสหลากชนิด, pâtés และ terrines ระดับพรีเมียม, หอยนางรมสด, ซีฟู้ดออนไอซ์ (ขาปูคิงแคร็บ, หอยเชลล์, กุ้ง, ปูม้า, หอยแมลงภู่, หอยหวาน และกั้ง), ซูชิและซาชิมิ รวมถึงสเตชั่นอาหารเอเชีย เช่น กระเพาะปลาน้ำแดง, ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิว, ซีฟู้ดต้มยำ และติ่มซำโฮมเมด
ฝั่งอาหารตะวันตกมีเมนูอย่างพิซซ่า, ซี่โครงหมูย่าง, สตูว์เนื้อแสนละมุน และ Carving Station ที่เสิร์ฟเนื้อดรายเอจไพรม์ริบ, เนื้อสตริปลอยด์ย่างชาร์โคล, ซี่โครงแกะออสเตรเลีย และหมูกรอบ พร้อม Live Station ที่เสิร์ฟรีซอตโตแบล็คทรัฟเฟิลกับหอยเชลล์ฮอกไกโด และราวิโอลีสดทำมือ เช่น ราวิโอลีไข่ขาวทรัฟเฟิล และราวิโอลีผักโขม
สำหรับมื้อค่ำในวันคริสต์มาสอีฟ และมื้อกลางวันในวันคริสต์มาส เชฟได้จัดเตรียมบุฟเฟ่ต์พิเศษเพิ่มเติม เช่น สเตชั่น tuna tartare, กุ้งล็อบสเตอร์บอสตันไม่อั้น, สโมคแซลมอน 3 ชนิด, ฟัวกราส์เซียร์, ราวิโอลีซีฟู้ด, บีฟเวลลิงตัน และกุ้งแม่น้ำย่าง พร้อมเมนูซิกเนเจอร์ของโกจิ คิทเช่น + บาร์ ได้แก่ ขาปูคิงแคร็บ, เนื้อวากิว, เป็ดปักกิ่ง และชาบู-ชาบู รวมถึงมุมอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่นำเสนอเมนูจากประเทศมอลตาและโครเอเชีย
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานไทยและนานาชาติ พร้อมขนมหวานประจำเทศกาล เช่น เค้กขอนไม้, สโตเลน, บริออชผลไม้แช่เหล้า, พุดดิ้งพลัม, แอปเปิ้ลอบ, ช็อกโกแลตซานต้า และคุกกี้คริสต์มาส
เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขได้ที่โกจิ คิทเช่น + บาร์
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568
12.00 – 14.30 น. ราคา 1,999 บาท++ต่อท่าน สำรองที่นั่งคลิก https://sevn.ly/xJ2Dtkvf
17.30 – 22.00 น. ราคา 3,399 บาท++ต่อท่าน สำรองที่นั่งคลิก https://sevn.ly/xk73iKqr
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568
12.00 – 14.30 น. ราคา 3,399 บาท++ต่อท่าน สำรองที่นั่งคลิก https://sevn.ly/xCUeJPkX
17.30 – 22.00 น. ราคา 2,899 บาท++ต่อท่าน สำรองที่นั่งคลิก https://sevn.ly/xOy8VmFU
ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น G โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จุดหมายปลายทางที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานมื้ออาหารกับคนพิเศษ งานเลี้ยงครอบครัว หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.gojikitchenbangkok.com
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/gojikitchenandbar
ไลน์: @gojikitchenbar
