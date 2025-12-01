เปิดตัว “Giving Machine” ตู้บริจาคอัตโนมัติครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรากฏการณ์การให้ในมิติใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ กับการเปิดตัวตู้บริจาค Light the World Giving Machine หรือ “ตู้แห่งการให้” ที่ NEXTOPIA ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งนับเป็นที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) เปลี่ยนพื้นที่ศูนย์การค้าที่คึกคักให้กลายเป็นโซนแห่งการแบ่งปัน ผู้เข้าชมสามารถเลือกบริจาคสิ่งจำเป็นให้แก่องค์กรการกุศลทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยยอดเงินบริจาคเต็มจำนวน 100% จะถูกส่งตรงโดยไม่หักค่าดำเนินการ ถือเป็นโมเดลการให้รูปแบบใหม่ที่พลิกการจับจ่ายในชีวิตประจําวันให้เป็นพลังช่วยเหลือผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนา พร้อมดึงดูดประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมไฮไลท์คือคำกล่าวและการบริจาครอบแรก นำโดย ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต ประธานภาคเอเชียของศาสนจักร และ สาธิต ไกวัลวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของศาสนจักร
เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต ประธานภาคเอเชียของศาสนจักร กล่าวว่า “เราขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านและความทุ่มเทของทุกคนต่อโครงการนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ Giving Machine ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และมีความหมายอย่างยิ่งที่ได้นำโครงการนี้สู่ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ตอบแทนสังคม ทุกคนมีแสงสว่างที่จะมอบให้ผู้อื่น และด้วยการสนับสนุน Giving Machine เราสามารถร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้”
“การให้เริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้ผู้อื่น โดย Giving Machine เป็นเครื่องเตือนใจเราถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่มีและผู้ที่ขาดแคลน แม้การบริจาคเพียงเล็กน้อยก็สามารถปลุกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาได้ ทุกสิ่งที่บริจาคสะท้อนถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ขาดสิ่งที่หลายคนมองข้าม และ Giving Machine ไม่ใช่เพียงเครื่องมือรับบริจาค แต่ยังจูงใจให้สังคมไทยโอบรับจิตวิญญาณแห่งการให้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ครั้งนี้” ดร.พิจิตต รัตตกุล กล่าว
โดยการติดตั้งตู้บริจาค Giving Machine ในกรุงเทพฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Light the World ที่เชิญชวนผู้คนทั่วทุกมุมโลกมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสผ่านการทำความดีและการแบ่งปันตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ปีนี้โครงการ Giving Machine เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขยายการติดตั้งให้ครอบคลุม 126 เมือง ใน 21 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก โครงการระดับโลกนี้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรกว่า 500 แห่งทั่วโลก และมีสิ่งของกว่า 4,000 รายการที่เปิดให้บริจาค สะท้อนถึงความสำเร็จและการเข้าถึงของรูปแบบการกุศลที่โดดเด่นนี้
ผู้เข้าร่วมงานในกรุงเทพฯ ต่างสนุกและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์การบริจาครูปแบบใหม่ของตู้ Giving Machine ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สนุก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส พร้อมให้ผู้บริจาคเลือกสนับสนุนสิ่งจำเป็นที่ตรงตามความตั้งใจได้อย่างชัดเจน โดยรายการสิ่งของที่สามารถบริจาคผ่านตู้ครอบคลุมชุดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) ชุดสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย) ชุดวัคซีนสำหรับเด็ก (ภาค 3350 โรตารีสากล) สื่อการศึกษาที่จำเป็น (มูลนิธิสิกขาเอเชีย)
กรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริจาคกับการเสริมพลังและการสนับสนุนทางสังคมว่า “สิ่งของที่ผู้บริจาคเลือกผ่าน Giving Machine—เช่น ชุดการเรียนรู้และอุปกรณ์เทคโนโลยี—ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญเพื่อนักเรียนนักศึกษาของเรา โครงการนี้เป็นมากกว่าการช่วยเหลือ แต่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพโดยตรง พร้อมทั้งมอบเครื่องมือแก่ชุมชนผู้พิการทางสายตา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและโอกาสในการทำงานระยะยาว”
ผู้บริจาคจากกรุงเทพฯ เล่าประสบการณ์ว่า “การให้แบบนี้มอบความรู้สึกแตกต่างจากการหย่อนเงินลงกล่องอย่างสิ้นเชิง ผม/ฉันได้เลือกชุดอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และเมื่อเห็นรายการปรากฏบนหน้าจอ ก็ทำให้การบริจาคครั้งนี้รู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัวและจับต้องได้จริง ถือเป็นการทำบุญในรูปแบบที่ทันสมัย”
องค์กรการกุศลผู้รับประโยชน์ ได้แก่
• มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Charity Foundation for the Blind in Thailand Under the Royal Patronage of H.M. The King)
• มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation)
• มูลนิธิสิกขาเอเชีย (Sikkha Asia Foundation)
• ภาค 3350 โรตารีสากล (Rotary International District 3350)
ตู้บริจาค Giving Machine เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Light the World ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ทำให้มูลค่าเงินบริจาคสามารถส่งตรงไปยังองค์กรการกุศลผู้รับผลประโยชน์ได้ครบทุกบาททุกสตางค์
ตู้บริจาค Giving Machine เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมบริจาคได้แล้ว ณ NEXTOPIA ศูนย์การค้าสยามพา-รากอน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 ธันวาคม 2568
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ Giving Machine Bangkok ได้ที่ Facebook และ Instagram สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ GivingMachine.org