“พญามังกรทอง” สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีฯ แลนด์มาร์กจุดเช็กอินใกล้เมืองเก่าภูเก็ต

บริเวณแถวใกล้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีหนึ่งในพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำคัญของชาวเมืองภูเก็ต นั่นก็คือ “สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พ.ศ.2547” ที่มีประติมากรรม “พญามังกรทอง” ตั้งโดดเด่น เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปเช็กอินกันเป็นจำนวนมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พ.ศ.2547 ตั้งอยู่บนถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547
สวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 9 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 ในสมัย ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ในสมัยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พ.ศ.2547 เป็นสวนสาธารณะในเมือง มีทั้งส่วนที่เป็นสนามหญ้าและโซนต้นไม้ร่มรื่น ทั้งยังเป็นทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างถนนดีบุกกับถนนถลาง
บริเวณด้านหน้าสวนฝั่งถนนถลางมีลานมังกรทอง ที่โดดเด่นไปด้วยสระน้ำพุ และไฮไลต์คือ ประติมากรรม “มังกรทะเล ฮ่ายเหล็งอ๋อง” หรือที่หลาย ๆ คน เรียกว่า “พญามังกรทอง” สีทองอร่าม ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าทางฝั่งขวาของสวนสาธารณะแห่งนี้
ประติมากรรมมังกรทะเล ฮ่ายเหล็งอ๋อง สร้างขึ้นขึ้นเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติอย่างยาวนานมิมีมีพระมหากษัตริย์องค์ใดเสมอได้ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กที่สักการะของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประติมากรรมมังกรทะเล ฮ่ายเหล็งอ๋อง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 เมษายน 2549 มีความสูง 5 เมตร เป็นมังกรสีทองอร่าม
สำหรับพญามังกรทะเล หรือ ฮ่ายเหล็งอ๋อง ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ตามตำราโหงวเฮ้งของจีน เป็น 1 ใน 4 เจ้าสมุทรที่คอยช่วยดูแลปกปักรักษา มหาสมุทรตามบัญชาสวรรค์
ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่า ภูมิศาสตร์และทำเลที่ตั้งของเกาะภูเก็ต มีลักษณะที่ตั้งเป็น ฮ่ายเหล็ง หรือมังกรทะเลแห่งมหาสมุทร โดยมีผู้เชื่อว่ารูปร่างของเกาะภูเก็ตเปรียบดังมังกรทะเลที่หันหัวไปทางทิศใต้
ดังนั้นการสร้างประติมากรรมมังกรทะเล ฮ่ายเหล็งอ๋องจึงเปรียบเสมือนว่า มีหัวใจของมังกรอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต
สำหรับใครที่ไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็สามารถไปถ่ายรูปเช็กอิน หรือสักการะ ประติมากรรมมังกรทะเล ฮ่ายเหล็งอ๋อง กันได้