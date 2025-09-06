“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” เสิร์ฟโมเมนต์ความสุขสุดฟิน ในงาน “Makne Cosmetics x DaouOffroadWonders the Sea FANMEET มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล”

บริษัท คิวบิซบิสซิเนส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Makne Cosmetics ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญจากใจ ด้วยโมเมนต์ความสุขสุดฟินกับ 2 พรีเซนเตอร์ “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” และ “ออฟโรด กันตภณ จินดาทวีผล” ให้ลูกค้า Top Spender และลูกค้าผู้โชคดี 150 คน เข้าร่วมงาน “Makne Cosmetics x DaouOffroad Wonders the Sea FANMEETมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล” เนรมิต True Digital Park Grand Hall เป็นมหาสมุทรขุมทรัพย์ความงาม ให้เปล่งประกายความสดใส พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเล แบบ Exclusive Moment
ภายในงานฯ เปิดตัวด้วยโชว์สุดพิเศษจาก 2 เจ้าสมุทร “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” ที่ทั้งร้องและเต้นเสิร์ฟโมเมนต์คู่จิ้นสุดคิ้วท์ เรียกเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือจากแฟน ๆ ดังจนล้นฮอลล์ พร้อมกับเสียงกดชัตเตอร์ดังฉับ ๆ เพราะ 2 เจ้าสมุทรมาในชุดธีม Wonders the Sea ดำดิ่งสู่ท้องทะเล สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างมาก โดยเจ้าสมุทรต้าห์อู๋ ยังเผยว่า “แค่ชื่องานก็ว้าวแล้ว!! Wonder the Sea เรา 2 คน เราจะยังไงกันดีนะ แต่งตัวยังไงดี เลยคุยกันว่าแต่งตัวเป็นไข่มุกดำ ไข่มุกขาวดีกว่า แต่พอมาเห็นทุกคนที่แต่งตัวกันมางานวันนี้ โอ้โห!! บ้านนับดาวไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง ๆ ทุกคน แต่งเต็ม สนุกและจอยกันมาก ทีม Makne ทำถึงมากครับ”
คุณจารุกฤต นาคสินธุ์ Chief Executive Officerกล่าวว่า “งาน “Makne Cosmetics x DaouOffroadWonders the Sea FANMEET มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล” Makne เราจัดขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ ที่ให้การสนับสนุนตอบรับผลิตภัณฑ์ Makne ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ MAKNE AQUA SERUM CUSHION ทั้งสูตร MATTE และสูตรGLOW ที่ได้ 2 หนุ่มฮอต น้องต้าห์อู๋ และน้องออฟโรด มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก น้อง ๆ เป็นตัวแทนของแบรนด์ Makne ได้ดีมาก ๆ และยังมาร่วมสร้างประสบการณ์ความสุข มอบโมเมนต์พิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญของ Makne ทั้งลูกค้า Top Spender และลูกค้าของ Makne ทุก ๆ คนได้ร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดประทับใจในวันนี้ และขอบคุณครอบครัวชาวนับดาวทุกคนที่ให้การต้อนรับ Makneอย่างอบอุ่นตลอดมาครับ”
เจ้าสมุทรต้าห์อู๋ เผยว่า “ผมเป็นคนที่จะมีปัญหาเรื่อง นอนน้อยแล้วตรงนี้ ใต้ตาคล้ำคือชัดมาก อันนี้คือตัวช่วยวิเศษ และผมก็เชื่อว่าทุก ๆ คนน่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกัน MAKNE AQUA MATTE INTENSIVE SERUM CUSHION ตบไปตรงนี้ ตรงนี้ จบผิวใส ผิวชุ่มชื่นด้วย ปกปิดได้ตลอดทั้งวัน อันนี้ผมถือเป็นไอเทมที่ติดกระเป๋าตลอดเวลา และขอบคุณทีม Makne มาก ๆ ที่ให้โอกาสเราทั้ง 2 คนมาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ เอา MAKNE SERUM CUSHION ดี ๆ มาให้ผมแล้วก็แฟน ๆ ได้รู้จัก ขอบคุณมากครับ”
เจ้าสุมทรออฟโรด กล่าวเสริม “ผมเป็นคนที่หน้าจะมันเร็วถ้าทุกคนสังเกต MAKNE AQUA GLOW REFRESHING SERUM CUSHION นอกจากจะช่วยลดเรื่องความมันแล้ว ช่วยเรื่องความขาวใส ไบร์ท สว่าง เป็นตัวเดียวที่ผมบอกต่อแบบเต็มปากว่า มันดีนะ แล้วก็บอกเพื่อน ๆ หลายคน ฟีดแบค คือทุกคนชอบ อันนี้คือเราใช้จริง เราสามารถบอกว่ามันดีได้เต็มที่เลย และขอบคุณทางพี่แฮ็คที่น่ารักกับเรา 2 คนตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกัน ขอบคุณที่ Makneทำให้เราได้มาเจอกับทุกคน ขอบคุณที่มีเวทีให้แฟนคลับบ้านนับดาว มีโอกาสได้แต่งตัวมาเที่ยวใต้สมุทรแบบนี้ ขอบคุณครับ”
เข้าสู่ช่วงกิจกรรมความฟินที่แฟน ๆ รอคอย Makne เสิร์ฟโมเมนต์ความประทับใจให้ลูกค้าได้เล่นเกม ร่วมกับ 2 เจ้าสมุทร โดย “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” ได้ออกแบบและ DIY ผลงานชิ้นพิเศษเฉพาะภายในงานที่อบอุ่นด้วยความรัก พร้อมสร้างความสนุกสนานให้แฟนๆ ในฮอลล์ จุใจกับประสบการณ์ความสุขแบบExclusive Moment บนเวทีด้วยเกม DIY DaouOffroad Show case, DaouOffroad Fin Matte Flash Glow, Wonders the Sea Best Costume Award และเกมที่เรียกเสียงกรี๊ดมากที่สุดคือ เกม MAKNE FILL LOVE เว่อร์ ที่ ต้าห์อู๋-ออฟโรด ต้องตอบคำถามฉบับคนรู้ใจ ซึ่งคำตอบของทั้งคู่ก็ยืนยันว่ารู้ใจกันและกันเป็นอย่างดี ทำเอาแฟนๆ ฟินไม่พักกับโมเมนต์สุดพิเศษนี้
ปิดท้าย ช่วงเวลาใต้มหาสมุทรแห่งความสุข ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก ต้าห์อู๋-ออฟโรด มอบให้ชาวนับดาวแทนคำขอบคุณที่ให้ความรักและซัปพอร์ตตลอดมา เรียกได้ว่าเป็นบันทึกความทรงจำแสนพิเศษ ที่เต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพที่จะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป