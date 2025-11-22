"อนุทิน" บินขึ้นขอนแก่นยกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนคร มอบนโยบาย หน.ส่วนราชการ

นายกฯ ตรวจราชการ ขอนแก่น ‘ยกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนคร มอบนโยบาย หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เน้นทำงานเชิงรุก
เมื่อเวลา 08.10 น.วันที่ 22 พ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมคณะ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น เพื่อปฎิบัติภารกิจด้านศาสนาและวัฒนธรรม และตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรและผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภารกิจแรกนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธียกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ 9 ชั้น ) สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปีเมืองขอนแก่น โดยองค์พระธาตุจำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น เรือนยอดทรงเจดีย์ ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร สูง 80 เมตร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนอุรังคธาตุ และจัดเป็นหอพิพิธภัณฑ์,หอปริยัติธรรม แสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสาน และรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
จากนั้นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น การเดินหน้าการบริหารราชการระดับจังหวัด สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเชิงรุกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ