สมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งสเปน ทรงลงพระนามถวายความอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระราชินีโซเฟีย พระบรมราชชนนีแห่งสเปนได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงลงพระนามถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยมีอุปทูต หัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระราชินีโซเฟีย พระบรมราชชนนีทรงเสด็จยืนสงบนิ่งไว้อาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงพระนามในสมุดถวายความอาลัย ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอุปทูตและข้าราชการเกี่ยวกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ โดยทรงตรัสว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความงามและความเมตตาหาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงเป็นมิตรที่รัก และทรงรู้สึกเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยังได้ทรงทอดพระเนตรพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อปี 2549 การเสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตของสมเด็จพระราชินีโซเฟีย พระบรมราชชนนีใช้เวลาประมาณ 15 นาที แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระราชินีโซเฟีย...โพสต์โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2025