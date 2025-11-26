ซีเกมส์โยก 10 กีฬาที่สงขลา มาจัดชิงชัยที่ กทม.และชลบุรี

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ทั้งหมด 10 ชนิดกีฬานั้น
ล่าสุด แหล่งข่าวจากการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เปิดเผยว่า ชนิดกีฬาที่กำหนดจัดที่สงขลา จะเปลี่ยนแปลงมาแข่งขันที่กรุงเทพมหานครและชลบุรีแทน เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ซึ่งแต่ละสมาคมกีฬาได้มีการหารือเตรียมสถานที่เอาไว้แล้ว ช่วงเวลาที่เหลือก่อนการแข่งขันหลังจากนี้ ยืนยันว่าเตรียมพร้อมแข่งขันได้ทันแน่นอน
รายงานข่าวเปิดเผยอีกว่า สำหรับฟุตบอลชาย รอบแรก ที่เดิมทีจะแข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลานั้น จะย้ายไปแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนกีฬาอื่นๆ ก็ได้หาสถานที่ใหม่ ไม่ไปขยับโปรแกรมแข่งขันของกีฬาที่กำหนดเดิมไว้ เพราะจะกระทบกับการเดินทางของนักกีฬาชาติอื่นๆ รวมทั้งโรงแรมที่พักด้วย ซึ่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งหมด และจะมีการแจ้งชาติสมาชิกอย่างเป็นทางการ ในวันเดียวกัน
สำหรับ จ.สงขลา เดิมทีนั้นถูกกำหนดเป็นสังเวียนแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวม 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์, กาบัดดี้และหมากรุก แข่งขันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ, ยูโด แข่งขันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คาราเต้และมวยปล้ำ แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่, ปันจักสีลัต แข่งขันที่สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่, วูซู แข่งขันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มวยไทย แข่งขันที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และเปตอง แข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์