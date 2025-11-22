‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ยกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนครฯ นายกฯ พร้อมภริยา ร่วมพิธี

‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ยกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนครฯ นายกฯ พร้อมภริยา ร่วมพิธีมงคล
เวลา 09.13 น.วันที่ 22 พ.ย. ที่จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการในพื้นที่ต้อนรับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรี เดินทางโดยรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน ขฉ234 ขอนแก่น เดินทางไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมพิธียกยอดฉัตรทองคำ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน และสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เมื่อนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงมณฑลพิธีบริเวณลานด้านหน้าองค์พระมหาธาตุแก่นนครฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระธาตุแก่นนคร ที่โต๊ะบวงสรวงประกอบพิธี จากนั้นนายกฯเข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และพระสงฆ์ในพิธี
จากนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจิมยอดฉัตรทองคำและผูกผ้ามงคล และเมตตาให้พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง นายกรัฐมนตรี ร่วมผูกผ้ามงคล และทำการประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรม ตามลำดับ เป็นอันจบพิธี ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีมงคลจำนวนมาก
สำหรับวัดหนองแวง พระอารามหลวงสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปีเมืองขอนแก่น ศิลปะแบบทวาราวดี โดยองค์พระธาตุจำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น เรือนยอดทรงเจดีย์ ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร สูง80 เมตร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนอุรังคธาตุ และจัดเป็นหอพิพิธภัณฑ์,หอปริยัติธรรม แสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสาน และรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น