ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระพุทธรูปพระศากยมุนี-พระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ทรงสักการะพระพุทธรูปพระศากยมุนี-พระบรมสารีริกธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)
เมื่อเวลา 11.09 น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวง วัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่ง อายุกว่า 1,000 ปี ตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงจีน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดหลิงกวง พระมหาคณาจารย์เหยี่ยนเจว๋ ประธานพุทธสมาคมจีน พระอาจารย์ฉางจ้าง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และเลขาธิการพุทธสมาคมจีน เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารหยวนทง เพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปพระศากยมุนี ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์ เพื่อทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระทีปังกรพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า และพระเมตไตรยพุทธเจ้า ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ บรรพชิตจีนเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงกราบที่พระแท่น
ในโอกาสนี้ ประธานพุทธสมาคมจีน ถวายพระพุทธรูปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าอาวาสวัดหลิงกวง ถวายประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานองค์พระมหาเจดีย์ ทรงพระดำเนินเวียนขวาเพื่อทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันต์ 500 พระองค์ โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายคำบรรยาย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง
สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระเขี้ยวแก้ว ที่วัดหลิงกวง รัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทย 2 ครั้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ โดยครั้งแรก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และครั้งที่ 2 ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสฉลองครบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567.