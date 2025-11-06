ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการ 13-17 พ.ย. โอกาสฉลอง 50 ปี ไทย-จีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2568 ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาศาลาประชาชน เพื่อทรงรวมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ และทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และภริยา จากนั้น จะพระราชทานพระบรมรมราชวโรกาสให้นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯ และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่มหาศาลาประชาชน
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปยังสถานที่สำคัญทางศิลปวัฒนธธรรมและศาสนา โดยจะทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง และทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้านการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโลยี นวัตกรรม และการศึกษา โดยจะทรงเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีอวกาศ ศูนย์เทคโนโลยีด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร และศูนย์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ในกรุงปักกิ่ง
ก่อนเสด็จฯ กลับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ “หมื่นมิ่งมงคลไชย สายสัมพันธ์นิรันดร : นิทรรศการโบราณวัตถุฉลอง 50 ปี ความสัมพัมพันธทางการทูตไทย – จีน” รอบปฐมทัศน์
ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี 2568 นี้ ถือเป็น “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย – จีน” และจะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริยไทยจะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดียิ่งระหว่างสองประเทศในทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศสืบไป