“พระบรมรูป รัชกาลที่ ๙” ประดิษฐาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ กองทัพอากาศอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน และทำพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน และพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพอากาศสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาดสองเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น กองทัพอากาศได้ดำเนินการปั้นขยายต้นแบบการหล่อและประกอบพระรูป โดยแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ และตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน
โดยพระอิริยาบทของพระรูปทรงยืน ทรงฉลองพระองค์ ชุดสูททรงงาน คล้องกล้องไว้ที่พระศอ พระหัตถ์ขวาถือดินสอ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแผนที่ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และกองทัพอากาศ และเพื่อประกาศพระเกียรติคุณ แสดงถึงความอาลัยระลึกถึงพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ โดยพระรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประดิษฐานอยู่ ณ จุดสูงสุดของประเทศไทย เปรียบเสมือนพระองค์ท่านอยู่ในสรวงสวรรค์ ทอดพระเนตรมองลงมายังพื้นแผ่นดินไทย และประชาชนชาวไทย
สำหรับพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดำเนินโครงการสร้างร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืช ออกแบบโดยกรมศิลปากร ดำเนินการสร้างภายในพื้นที่ของพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยสร้างปูชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมความศรัทธา และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน โดยมีห้วงการดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2567 ถึง พฤศจิกายน 2570
พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (องค์ที่ 3) จะเคียงคู่ 2 พระมหาธาตุบนดอยอินทนนท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน โดยจะน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานนามพระสถูปเจดีย์ฯ องค์ใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี
