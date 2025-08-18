รัฐบาลเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ “อุรังคธาตุ” จากรัฐพิหาร อินเดีย ณ วัดประสิทธิชัย ตรัง

"ศศิกานต์" เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ “อุรังคธาตุ” จากรัฐพิหาร อินเดีย ณ วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง สืบสานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม
วันนี้ (18ส.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระ หรือ “อุรังคธาตุ” ซึ่งอัญเชิญมาจากรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2568 ณ วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยกำหนดให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ภายในงานได้จัดสถานที่อย่างวิจิตรงดงาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม และเสริมสร้างบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสงบเย็น
พระบรมสารีริกธาตุ “อุรังคธาตุ” นับเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนน้อมเคารพและศรัทธา การได้มีโอกาสสักการะในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสมงคลสูงสุดที่จะเกื้อหนุนให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อีกทั้งยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา
“การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้สังคมไทยยืนอยู่บนรากฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี” นางสาวศศิกานต์กล่าว