“ซูห์ริง” ร้านอาหารเยอรมันร่วมสมัย คว้ารางวัล “3 ดาวมิชลิน” ปี 69

ซูห์ริง ร้านอาหารเยอรมันร่วมสมัย คว้ารางวัล 3 ดาวมิชลิน เป็นร้านที่สองในไทย ต่อจากศรณ์ที่ได้เมื่อปีที่แล้ว ในการประกาศรางวัลคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ปี 2569 ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 468 แห่งด้วยกัน
คู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2569 ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่คว้ารางวัล “ดาวมิชลิน” และรางวัลพิเศษอื่น ๆ ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 468 แห่ง ได้แก่
.
📍ร้านรางวัล 3 ดาวมิชลิน 2 ร้าน (เลื่อนระดับจาก 2 ดาวมิชลิน 1 ร้าน)
📍ร้านรางวัล 2 ดาวมิชลิน 8 ร้าน (เลื่อนระดับจาก 1 ดาวมิชลิน 2 ร้าน)
📍ร้านรางวัล 1 ดาวมิชลิน 33 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 3 ร้าน และเลื่อนระดับ
จาก MICHELIN Selected 4 ร้าน)
📍ร้าน ดาวมิชลินรักษ์โลก หรือ MICHELIN Green Star 5 ร้าน (ติดอันดับเพิ่มขึ้น 1 ร้าน)
📍ร้านรางวัล บิบ กูร์มองด์ (Bib Gourmand) จำนวน 137 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 13 ร้าน)
📍ร้านแนะนำ หรือ MICHELIN Selected จำนวน 288 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 50 ร้าน)
ซูห์ริง เป็นร้านอาหารที่ก่อตั้งโดยเชฟฝาแฝด โธมัสและแมทธิอัส ซูห์ริง (Thomas & Mathias Sühring) ซึ่งทางร้านได้ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารเยอรมันร่วมสมัยผ่านเทสติงเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากสูตรอาหารในครอบครัว ความทรงจำวัยเด็ก และการเดินทาง วัตถุดิบตามฤดูกาลถูกนำมาปรุงอย่างเชี่ยวชาญด้วยเทคนิคดั้งเดิมแบบเยอรมัน ทั้งการหมัก การดอง และการรมควัน ทุกจานรังสรรค์อย่างประณีตและจัดวางอย่างงดงาม ทำให้ได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยและน่าประทับใจ
ซูห์ริง ปรากฎชื่อในคู่มือ มิชลิน ไกด์ ฉบับประเทศไทย มาตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ปี 2561 ในฐานะร้าน 1 ดาวมิชลิน จากนั้นเพียงหนึ่งปีต่อมาก็ได้รับการเลื่อนระดับเป็นร้าน 2 ดาวมิชลิน และสามารถครองสถานะ 2 ดาวมิชลิน เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปี ก่อนที่จะได้รับการเลื่อนระดับสู่รางวัล 3 ดาวมิชลิน ได้ในปี 2569 นับเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศ ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานสูงสุดด้านอาหารได้เป็นอย่างดี