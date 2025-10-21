โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ คว้ารางวัล "มิชลิน คีย์" 1 ดอก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ‘มิชลิน คีย์’ (MICHELIN Key) หรือกุญแจ มิชลิน 1 ดอก ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากการประกาศรางวัลมิชลิน ไกด์ (MICHELIN Guide) อันยิ่งใหญ่ ณ กรุงปารีส เมื่อเร็วๆ นี้ โดยตราสัญลักษณ์ ‘มิชลิน คีย์’ สะท้อนถึงประสบการณ์การเข้าพักที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก (Very Special Stay)
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน 65 โรงแรมทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการตราสัญลักษณ์ ‘มิชลิน คีย์’ และเป็นหนึ่งในเพียง 38 โรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับ ‘มิชลิน คีย์’ 1 ดอก โดย ‘มิชลิน ไกด์’ ชี้แจงว่า ‘มิชลิน คีย์’ คล้ายกับรางวัลดาวมิชลิน (MICHELIN Star) ที่มอบดาวให้แก่ร้านอาหารที่มีความเป็นเลิศ ‘มิชลิน คีย์’ ก็มอบกุญแจให้แก่โรงแรมที่นำเสนอประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยม โดย ‘มิชลิน คีย์’ 1 ดอก มีความหมายถึง “การเข้าพักที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก” แขกจะได้สัมผัสกับ “ประสบการณ์การเข้าพักที่สะดวกสบาย” (a high level of comfort) นอกจากนั้น ยัง “สะท้อนถึงบุคลิกภาพของสถานประกอบการ” (great personality) ที่มี “เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร” (standout within the category)
สตีเฟน กูลด์ (Stephen Gould) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ กล่าวว่า “รางวัล ‘มิชลิน คีย์’ เป็นของพนักงานทุกคน และพวกเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาก เพราะมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งยังแสดงถึงความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่จะส่งมอบการบริการที่ดีเยี่ยมและการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้แขกทุกท่าน การได้รับการยอมรับจากองค์กรที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถืออย่างมิชลิน ถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดนั้นถูกต้อง”
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ มีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 381 ห้อง แต่ละห้องมีทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองที่มีชีวิตชีวา แขกทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายจากห้องอาหารและบาร์ภายในโรงแรม 6 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและการบริการที่เป็นกันเองและเป็นส่วนตัว สระว่ายน้ำโอเอซิส (Oasis) ตั้งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าชั้นที่ 37 เป็นจุดชมวิวอันงดงามของกรุงเทพมหานคร มีจากุซซี่และบาร์ริมสระว่ายน้ำให้บริการ ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดซึ่งผสมผสานเทคนิคระดับสากลและแบบไทยที่ สปา อินเตอร์คอนติเนนตัล (SPA InterContinental) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
สำรองห้องพักเพื่อสัมผัสประสบการณ์การบริการที่หรูหราและเป็นเลิศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล intercontinental.bkkhb@ihg.com หรือโทร. 0-2656-0444 เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline