"The Crew Motorfest" อัปเดตซีซัน 7 เปิดโลก Ferrari พร้อมให้เล่นแล้ว!

ในฤดูกาลใหม่นี้ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari ชายผู้เป็นตำนานของเฟอร์รารี่จะเปิดตัวบนเกาะ Maui เป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจมรดกของเฟอร์รารี่ด้วยตนเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะกลายเป็นจุดเด่นของเพลย์ลิสต์ "Ferrari Supercars" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่จริงที่เมือง Maranello ประเทศอิตาลี ในระหว่างเพลย์ลิสต์ ผู้เล่นจะมีโอกาสได้นั่งหลังพวงมาลัยของเฟอร์รารี่รุ่นล่าสุด นั่นคือ F80 ก่อนที่จะมีโอกาสเพิ่มรถรุ่นนี้เข้าในคอลเลกชันของตนเอง ตลอดทั้งเพลย์ลิสต์ ผู้เล่นจะได้รับคำแนะนำจาก Michele Pignatti Morano ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ ซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การออกแบบ และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเฟอร์รารี่ และเมื่อเล่นเพลย์ลิสต์จนสำเร็จ ก็จะเป็นการปลดล็อก Ferrari 288 GTO (Street Tier 2) ได้เป็นรางวัลพิเศษหลังหนึ่งเดือนแห่งการเน้นย้ำตำนานเฟอร์รารี่, ต่อจากนั้นซีซัน 7 ของ The Crew Motorfest จะยังคงสืบสานมรดกยานยนต์ยุโรปต่อไปด้วยเพลย์ลิสต์ "Luxury Chronicles: Europe" ซึ่งจะเริ่มเปิดให้เล่นได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม โดยในบทใหม่นี้ กิจกรรมในเพลย์ลิสต์และกิจกรรมเมนสเตจประจำสัปดาห์จะจัดตามธีม โดยในแต่ละเดือนจะเน้นที่สไตล์ยานยนต์อันโดดเด่น ตั้งแต่ความสง่างามแบบฝรั่งเศส ไปจนถึงความแม่นยำแบบเยอรมัน และมรดกของอังกฤษ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะมีการเปิดตัวกิจกรรมเพลย์ลิสต์ใหม่ทุกสัปดาห์ โดยมีภารกิจพิเศษทั้งหมด 13 ภารกิจ โดยสามารถรับรางวัลสูงสุด 1 ล้านเหรียญเมื่อทำภารกิจทั้งหมดสำเร็จจะมีการเพิ่มรถยนต์ใหม่ 17 คันใน The Crew Motorfest ตลอดซีซัน 7 และจะทำให้มีรถยนต์รวมทั้งหมด 784 รุ่นในเกม ผู้ที่มีพาสปี 2 จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานล่วงหน้าสำหรับ:- Ferrari F50 (Street Tier 2) วันที่ 2 กรกฎาคม- Genty Automobile Akylone (Hypercar) วันที่ 6 สิงหาคม- Audi R8 LMS GT2 (Racing) วันที่ 3 กันยายน- Triumph Rocket 3 R (Street Tier 2) วันที่ 1 ตุลาคมนอกจากนี้ Ubisoft Ivory Tower ยังได้ปรับปรุง The Crew Motorfest ตามคำติชมของชุมชน โดยนำเสนอการอัปเดตคุณภาพชีวิตและคุณภาพการบริการใหม่ในซีซัน 7 ระบบ Fast Fav ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อให้ปรับแต่งได้เต็มที่ รวมถึงช่องที่ปรับแต่งได้เพื่อการสลับยานพาหนะที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ผู้เล่นที่ต้องการประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นสามารถเปิดใช้งาน "โหมด Immersion" ใหม่ล่าสุด ซึ่งจะลบองค์ประกอบ HUD ออกทันทีเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่น นักแข่งที่อยากแข่งขันจะได้รับประโยชน์จากโหมด Grand Race ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีตัวปรับแต่งการเล่นเกมใหม่ รูปแบบเหตุการณ์แบบไดนามิก และการแนะนำโหมด Spectator พร้อมการติดตามเวลาแบบแยกช่วง ซึ่งช่วยให้มีกลยุทธ์และการแข่งขันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการที่ซีซัน 7 นั้นเราจะชูความเป็นเฟอร์รารี่เป็นหลัก จึงถือเป็นการเฉลิมฉลองความเร็ว, สไตล์ และวิศวกรรมที่แม่นยำของยุโรปอย่างแท้จริง ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้เข้าแข่งขัน, เรียนรู้เรื่องราวและสัมผัสกับมรดกของแบรนด์รถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใน Motorfest บทที่น่าตื่นเต้นนี้ The Crew Motorfest วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect PC, Epic Games Store, Luna และ Ubisoft+ อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ news.ubisoft.com TikTok และบน X/Twitter หรือ #TheCrewMotorfest