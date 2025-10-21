ค่ำคืนแห่งพลังใจ MGallery Hotel Collection จัดดินเนอร์การกุศล Pink October ที่ภูเก็ต

MGallery Collectionเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิง ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปันและตอบแทนสังคมโดยตั้งแต่ปี2561ได้ร่วมสนับสนุนการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมผ่านการระดมทุนและการใช้เครือโรงแรมเป็นพื้นที่สร้างการตระหนักรู้และรณรงค์ด้านการป้องกัน
ปีนี้ Avista Hideaway Patong Resort & Spa Phuket – MGallery Collection ร่วมขับเคลื่อนด้วยการจัดงานดินเนอร์การกุศล Pink October เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBCF)
ดินเนอร์การกุศลจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ณ ร้านอาหารอินเดีย Tambu ซึ่งโดดเด่นด้วยอาหารอินเดียสไตล์ร่วมสมัยกลิ่นอายถ่านชาร์โคล และเป็นร้านแนะนำโดย Michelin Guide พร้อมเสิร์ฟท่ามกลางบรรยากาศของภูเขาและวิวทะเลอันดามัน
ผู้เข้าร่วมจะได้ลิ้มลอง Tasting menu 4 คอร์ส เช่น กุ้งล็อบสเตอร์สลิปเปอร์เนยกระเทียม (Butter Garlic Slipper Lobster), ซี่โครงแกะหมักทันดูรี บูร์ราห์ (Tandoori Lamb Chop Burrah) และ เครมบรูเล่กลิ่นเครื่องเทศทันได (Thandai Crème Brulee) จับคู่กับค็อกเทล Citadelle Gin ไวน์ที่คัดเลือกโดยซอมเมอลิเยร์ประจำร้าน หรือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยจำนวนที่นั่งเพียง 45 ที่ แขกจะได้สัมผัสบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางการแสดงดนตรีสด พร้อมทีมเชฟและทีมบริการหญิงล้วนในชุดยูนิฟอร์มสีชมพูที่ออกแบบพิเศษสำหรับงานนี้
รายได้ทั้งหมดจะถูกมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (QSCBCF) ทั้งจากการจำหน่ายบัตรและการประมูลสำหรับที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟในโรงแรมเครือ MGallery ทั่วเอเชีย ซึ่งมูลนิธินี้ให้การสนับสนุนด้านการรักษาผู้ป่วย งานวิจัย และโครงการด้านการศึกษาในประเทศไทย ทำให้ทุกการสนับสนุนคือการลงทุนที่สำคัญเพื่อการตระหนักรู้และการดูแลรักษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์
ร่วมดื่มด่ำประสบการณ์การลิ้มรส พร้อมสร้างคุณค่าการแบ่งปันเพื่อสังคม
• บัตรราคา 5,500++ บาทต่อท่าน (Tasting menu ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
• บัตรราคา 6,500++ บาทต่อท่าน (Tasting menu พร้อมไวน์แพริ่ง)
มีเพียง 45 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่นี่