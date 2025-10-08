ลิ้มรส 11 เมนูใหม่ ที่ "เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์" ตลอดเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายนนี้

ลิ้มรส 11 เมนูใหม่ ชวนสัมผัสความหลากหลายของอาหารจีน ตลอดเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน ที่เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์
ตลอดเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มลอง 11 เมนูใหม่ ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารของคุณ เมนูพิเศษครั้งนี้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารจีนที่ผสานเสน่ห์ดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัว โดยเชฟประจำห้องอาหารได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ พร้อมใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งรสชาติและการจัดจาน ครบครันทุกประเภท ตั้งแต่ติ่มซำ ซุป เมนูเส้น จานผัด ไปจนถึงของหวาน
เริ่มต้นด้วยติ่มซำรสกลมกล่อม เช่น ฮะเก๋าชาร์โคลกุ้งและทรัฟเฟิล ที่มาพร้อมไส้กุ้งเต็มคำหอมละมุน และ เกี๊ยวต้มไส้หมูและกุ้ง ราดน้ำมันพริก ต่อด้วยซุปและเมนูเส้นที่คัดมาเป็นพิเศษ อาทิ ซุปกระเพาะปลาสดน้ำแดง, โกยซี่หมี่ไก่, ราดหน้าปลาเก๋าเต้าซี่, และ บะหมี่เนื้อหม่าล่า สำหรับสายจานร้อนห้ามพลาดกับ เนื้อผัดซอสพริกไทยดำ และ กุ้งผัดซอสเซี่ยงไฮ้ หรือจะอัปเกรดความประทับใจด้วยไฮไลต์ซีฟู้ดอย่าง ล็อบสเตอร์ผัดซอสเอ็กซ์โอ ปิดท้ายอย่างละเมียดด้วยของหวานสองสไตล์ ได้แก่ บัวลอยน้ำขิงงาดำ และ แปะก๊วยมะพร้าวอ่อนครีมฟักทอง เสิร์ฟในลูกมะพร้าว
เมนูพิเศษทั้ง 11 รายการ ราคาเริ่มต้นเพียง 140 บาท++ต่อจาน พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 – 24.00 น สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่านทาง https://bit.ly/AncientTeaHousePR
เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เข้าถึงได้ง่ายทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงบริการเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน
หรือติดต่อเราทางช่องทางเหล่านี้
อีเมล: restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ancientteahousebkk
อินสตาแกรม: @ancientteahousebkk
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @ancientteahousebkk
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline