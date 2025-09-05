อร่อยเต็มอิ่ม “บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน” ห้องอาหารจีนหยก

ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ คัดสรรเมนูที่ครบถ้วนทั้งรสชาติ คุณภาพอาหาร วัตถุดิบ และคุณประโยชน์ครบครันต่อร่างกาย เพื่อมื้อกลางวันให้คุณได้อร่อยกับ “บุฟเฟต์ติ่มซำ” กว่า 35 รายการ อิ่มเพิ่มกับหมวดต่างๆ อีกมากมาย ดังนี้
บุฟเฟต์พรีเมียม หมวดออเดิร์ฟ (ไก่แช่เหล้า/ยำแมงกะพรุน/กุ้งทอดครีมสลัด) ซุป (ซุปเสฉวน/ซุปเยื่อไผ่) ผัดผัก (กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา/ผักกาดแก้วน้ำมันหอย/คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย/ผักบุ้งไฟแดง) จานหลัก (ข้าวผัดกุนเชียง/โกยซีหมี่) ของหวาน (บัวลอยน้ำขิง/สาคูแคนตาลูป) และ เครื่องดื่ม (ชาจีน/เก็กฮวย) เพียงท่านละ 999 บาทถ้วน (จากปกติ 1,300 บาท)
บุฟเฟต์แพลทินัม หมวดออเดิร์ฟและบาร์บีคิว (ไก่แช่เหล้า/ยำแมงกะพรุน/กุ้งทอดครีมสลัด/เป็ดปักกิ่ง/เป็ดย่าง/หมูแดง/หมูกรอบ) ซุป (ซุปเสฉวน/ซุปเยื่อไผ่/ซุปเต้าหู้ซีฟู้ด) จานร้อน (กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา/ผักกาดแก้วน้ำมันหอย/คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย/ผักบุ้งไฟแดง/ปวยเล้งผัดกระเทียม/หมูเปรี้ยวหวาน/เป็ดผัดเสฉวน/ผัดกะเพราเป็ด/เมี่ยงเป็ด/ปูนิ่มทอดผัดพริกเกลือ) จานหลัก (ข้าวผัดกุนเชียง/โกยซีหมี่/ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็ด) ของหวาน (บัวลอยน้ำขิง/สาคูแคนตาลูป/เยลลี่ตะไคร้ว่านหางจระเข้/แปะก๊วยน้ำขิง) และ เครื่องดื่ม (ชาจีน/เก็กฮวย) เพียงท่านละ 1,399 บาทถ้วน (จากปกติ 1,700 บาท)
เมนูติ่มซำที่ไม่ควรพลาดคือ กรรเชียงปูนึ่งพริกมะนาว ก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลล์ กุ้งนึ่งราดผงกะหรี่ ปลากะพงซอสแดง ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว ข้าวเหนียวทอดไส้ไข่เค็มลาวา ฟองเต้าหู้ทอด ฮะเก๋าหยก ขนมจีบฮ่องกง และ กุ้งหางหงส์ ฯลฯ
บุฟเฟต์ติ่มซำเปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2276-4567 ต่อ 8429-30 หรือไลน์ @theemerald และ www.facebook.com/yoktheemerald
