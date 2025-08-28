สัมผัสเมนูใหม่ของ "เรือสิริมหรรณพ" เปิดประสบการณ์รสชาติจากไทยสู่สแกนดิเนเวีย

เรือสิริมหรรณพ ร้านอาหารและบาร์สุดหรูที่ได้รับการดัดแปลงจากเรือใบสามเสาในประวัติศาสตร์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดตัวเมนูใหม่สุดสร้างสรรค์ ที่จะพานักชิมออกเดินทางสู่การผจญภัยแห่งรสชาติที่ผสานตำนานและวัตถุดิบชั้นเลิศระหว่างไทยและสแกนดิเนเวีย ตามรอยเส้นทางการค้าทางทะเลที่กัปตัน ฮานส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน เคยเดินเรือมากว่าร้อยปีที่แล้ว
เมนูใหม่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้ว นำเสนออาหารรสเลิศที่ผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลและวัตถุดิบนำเข้าอย่างลงตัว โดยเมนูหลักแบ่งออกเป็นสามหมวด ตามพิกัดการเดินเรือของสิริมหรรณพ
100°E BANGKOK – สัมผัสรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ ผ่านเมนูซิกเนเจอร์ เช่น แซลมอนหมักสมุนไพร เมนูสแกนดิเนเวียสุดคลาสสิก เสริมรสชาติแบบไทยด้วยมะเขือเทศ โหระพา และส้มโอ หรือ ซีฟู้ดอบซอสข้าวซอย เสิร์ฟพร้อมผักกาดดอง ผักชี และขนมปังซาวโดว์
45°E AT SEA – ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารของนักเดินเรือในอดีต ซึ่งนิยมหมักและตุ๋นเนื้อสัตว์เพื่อถนอมอาหารระหว่างการเดินทาง ไฮไลท์เมนู ได้แก่ ซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสไวน์แดงเครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมพิวเร่กะหล่ำดอก เห็ดออรินจิย่าง บรอกโคลินี และซอสเห็ดเข้มข้น
9°E COPENHAGEN – ดื่มด่ำกับความเรียบง่ายและความประณีตของอาหารนอร์ดิก ผ่านเมนูอย่าง ปลาแมกเคอเรลเอสคาเบเช่ เสริมรสชาติด้วยแครอท ส้ม ขิง หญ้าฝรั่น และผักชีลาว หรือ ปลาหมึกทอดสไตล์สแกนดิเนเวีย เสิร์ฟพร้อมพริกไทย กระเทียม มะนาว และซอสเรมูลาด
และเอาใจคนรักทาปาสด้วยเมนูซีฟู้ดทาปาสใหม่ล่าสุด พบกับ 7 เมนูรสเลิศ อาทิ ปลาหมึกยักษ์เนื้อนุ่ม ราดซอสชิมิชูรีสไตล์ไทย และแอนโชวี่หมัก เสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศขูดสด ที่จะเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณ
เมนูใหม่นี้เหมาะสำหรับทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นของว่างหลังเลิกงาน เพลิดเพลินกับทาปาสคู่ค็อกเทลยามเย็น ดื่มด่ำกับมื้อค่ำสุดโรแมนติก หรือเฉลิมฉลองค่ำคืนพิเศษกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
“เมนูใหม่” พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 (เวลา 16.30 – 22.30 น.) ราคาเริ่มต้นที่ 220 บาท++ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย
เรือสิริมหรรณพ จอดเทียบท่าถาวร ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สามารถเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ รวมไปถึงเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานตากสิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน www.sirimahannop.com
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เฟสบุ๊ก www.facebook.com/sirimahannop
อินสตาแกรม @sirimahannop
ไลน์ @sirimahannop
