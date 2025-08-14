“Pizza Omakase: 365°” เสิร์ฟประสบการณ์พิซซ่า 8 คอร์ส ที่ “Riva del Fiume”

ที่อิตาลี พิซซ่าไม่ได้เป็นแค่อาหารจานโปรด แต่เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนให้มาใช้เวลาร่วมกัน ด้วยแรงบันดาลใจนี้ เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ แอนเดรีย แอคคอร์ดิได้นำเมนูพิซซ่าอันเป็นที่รักของชาวอิตาเลียนกลับมาตีความใหม่ด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน และแตกต่างไม่เหมือนใคร ที่ “ห้องอาหารรีวา เดล ฟีอูเม ริสตัวรอนเต” (Riva del Fiume Ristorante) โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับ “Pizza Omakase: 365°” คือประสบการณ์รับประทานพิซซ่าแบบ 8 คอร์ส ที่แต่ละจานนำเอาวัตถุดิบตามฤดูกาลจากอิตาลี พร้อมฝีมือปรุงอันประณีตในแบบเฉพาะตัว อบในอุณหภูมิพิเศษ 365 องศาเซลเซียส และออกแบบมาเพื่อให้แขกได้แบ่งปันกันอย่างเพลิดเพลิน
Pizza Omakase: 365° เปิดให้บริการในรูปแบบโอมากาเสะที่โต๊ะพิเศษเพียงหนึ่งโต๊ะต่อคืน สำหรับผู้ร่วมประสบการณ์ 8 ท่านเท่านั้น การเดินทางเริ่มต้นด้วย ฟริตติกรอบสีทองหน้าอากามิทูน่าและกุ้งแดงซิซิเลียน ตามด้วยพิซซ่า Regina Margherita แบบดั้งเดิม จากนั้นเข้าสู่เมนูสร้างสรรค์กับเมนูหนวดปลาหมึกย่างกับเคเปอร์จากเกาะ Pantelleria, พิซซ่า al taglio ท็อปด้วยทรัฟเฟิลดำและแฮม culatello, และ cornetto แสนละมุนสอดไส้ stracciatella กับเพสโต้พิสตาชิโอ-มินต์
อีกจานจับคู่ scamorza รมควันกับพานเช็ตตาและถั่วพิสตาชิโอจาก Bronte หรือจะเป็นแป้งพิซซ่าทอดกรอบ เสิร์ฟคู่ burrata, แฮม Joselito และซอสโหระพา สำหรับผู้ที่ชอบรสชาติกลมกล่อมและเค็มมัน มีจานเด็ดอย่างอูนิและไข่ปลาบอตทาก้า ปรุงแต่งด้วยมัสตาร์ดลีฟและซอสมะเขือเทศ ปิดท้ายด้วยของหวานหอมสดชื่นกับ ซอสสตรอว์เบอร์รี ไอศกรีมใบมะเดื่อ และครีมมาสคาร์โปเนแต่งกลิ่นเวอร์บีนา
แต่ละคอร์สรังสรรค์จากวัตถุดิบอิตาเลียนตามฤดูกาล จับคู่รสชาติความอร่อยที่คาดไม่ถึง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแบ่งปัน พูดคุยและประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน
Pizza Omakase: 365° ราคา 2,500 บาท++ต่อท่าน รวม welcome aperitif, น้ำดื่ม และกาแฟหลังมื้ออาหาร
มีบริการไวน์แพริ่งทั้งแบบแก้วและขวดให้เลือกเพิ่มเติม แขกสามารถนำไวน์ของตนมาเองได้โดยไม่เสียค่าคอร์กเกจ
เปิดให้จองแล้ววันนี้เป็นต้นไป ที่ Riva del Fiume Ristorante โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. จำกัดเพียง 8 ที่นั่งต่อคืน เปิดให้จองล่วงหน้าเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2032-0885 หรือพูดคุยกับ FS Chat App
