เติมความสดชื่นกับ "ไอศกรีมแซนด์วิช" สไตล์ฝรั่งเศส ณ Cafe Madeleine

พบกับไอศกรีมแซนด์วิชสไตล์ฝรั่งเศสแบบลิมิเต็ดอิดิชั่น ที่ Cafe Madeleine ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เติมความสดชื่นด้วยไอศกรีมแซนด์วิช 3 รสชาติสุดพิเศษ รังสรรค์โดย เอ็กเซ็กคิวทีฟพาสทรีเชฟ อันเดรีย โบนาฟฟินี
ไม่มีอะไรจะชวนให้นึกถึงหน้าร้อนได้ดีไปกว่าไอศกรีมแซนด์วิช เย็นฉ่ำ นุ่มละมุน และสนุกพอให้เลอะเทอะอย่างมีสไตล์ ในฤดูกาลนี้ "คาเฟ่ มาเดลีน" (Cafe Madeleine) ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอนำเสนอเวอร์ชันใหม่ของขนมคลาสสิกนี้ ด้วยคอลเลกชัน "ไอศกรีมแซนด์วิช" แบบลิมิเต็ดอิดิชั่น ที่รังสรรค์ขึ้นโดยเชฟอันเดรีย โบนาฟฟินี ได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำแสนหวานของฤดูร้อนในอิตาลี เมื่อเจลาโต้สอดไส้ระหว่างบิสกิตสองชิ้นคือความฟินขั้นสุด “นี่คือรสชาติแห่งความคิดถึง” เชฟอันเดรียกล่าว “เรานำขนมที่เรารักในวัยเด็กกลับมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง ด้วยรสชาติจัดจ้าน เนื้อสัมผัสละเมียดละไม และกลิ่นอายความสนุกในแบบของเรา” ขนมแต่ละชิ้นสะท้อนถึงความพิถีพิถันทั้งในด้านคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์
“ผมเลือกใช้รสชาติตามฤดูกาล และคำนึงถึงความสมดุลของรสชาติเป็นหลัก” เชฟอันเดรียอธิบาย “ตั้งแต่รสเลมอน ไทม์ พีช (Lemon Thyme Peach) ที่สดชื่น ราสป์เบอร์รี่ ช็อกโกแลต (Chocolate Raspberry) ที่เข้มข้น ไปจนถึงสตรอว์เบอร์รี่ พิสตาชิโอ (Strawberry Pistachio) ที่กลมกล่อม ทุกองค์ประกอบล้วนคัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ได้รสชาติที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว” ของหวานแสนอร่อยเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคขนมฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ผสานกับนวัตกรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าความหวาน
“เราใช้แป้งเค้กมาร์ซิแพนอัลมอนด์ที่เนื้อนุ่มเป็นเปลือก แล้วสอดไส้ด้วยไอศกรีมเนื้อเนียนเข้มข้นตรงกลาง” เชฟอันเดรียกล่าว “ขนมชิ้นนี้คือท่วงทำนองแห่งรสชาติและเนื้อสัมผัสที่จะตราตรึงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่”
“ผมเชื่อว่าแขกจะประทับใจไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่น่ารักน่าถ่ายรูป แต่ยังรวมถึงรสชาติที่ซับซ้อนและคุณภาพในแบบงานคราฟต์ ซึ่งสะท้อนทั้งความทรงจำในวัยเด็กและกลิ่นอายความร่วมสมัย เหมาะสำหรับการสร้างช่วงเวลาน่าจดจำ ที่พร้อมแชร์บนโซเชียลได้อย่างสวยงาม”
สอดคล้องกับชื่อเสียงของคาเฟ่ มาเดลีน ที่เชี่ยวชาญด้านขนมฝรั่งเศสดั้งเดิม ไอศกรีมแซนด์วิชแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นนี้คือการเฉลิมฉลองแห่งศาสตร์การทำขนมที่แท้จริง
“ที่คาเฟ่ มาเดลีน เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่โดนใจทั้งชาวไทยและนักเดินทางจากทั่วโลก” มิเชล กุนนาร์ เอเบอร์ฮาร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กล่าว “ขนมชุดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์ และการไม่หยุดนิ่งที่จะผลักดันขอบเขตของศิลปะการทำอาหาร”
คอลเลกชันไอศกรีมแซนด์วิช จำหน่ายในราคาชิ้นละ 260 บาท หรือ แบบกล่อง 3 ชิ้น ราคา 700 บาท วางจำหน่ายเฉพาะที่ "คาเฟ่ มาเดลีน" ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด) สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง fsbangkokathome.com
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักชิมผู้หลงใหลในของหวาน หรือมิลเลนเนียลผู้เสาะหาขนมเก๋ ๆ สำหรับโซเชียลมีเดีย ไอศกรีมแซนด์วิชชุดนี้คือประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2032-0885 แวะมาลิ้มลองได้ที่ Cafe Madeleine ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียที่ @CafeMadeleineBKK และ @FSBangkok
