"เชสเตอร์" ส่งโปรเด็ด ลุยตลาดไตรมาส 4 เปิดตัวเมนู "ซอสกุ้งล็อบสเตอร์" และ Party Box ชุดฉลองสุดคุ้ม เติมสีสันตลาดฟาสต์ฟู้ดปลายปี

"เชสเตอร์" (Chester’s) แบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสัญชาติไทยในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เดินหน้าลุยตลาดไตรมาส 4 อย่างคึกคัก ภายใต้แนวคิด "Good Food Good Mood" พร้อมขนทัพความอร่อยและความสุขต้อนรับเทศกาลปลายปี เปิดตัวเมนูใหม่ "ซอสกุ้งล็อบสเตอร์" คงความอร่อยระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ ตอบรับเทรนด์ "Affordable Premium" ที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมถึงเตรียมส่งของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเมนูชุด Party Box สุดคุ้ม เพื่อให้ลูกค้าได้อร่อยและเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปีไปกับเชสเตอร์ทั่วประเทศ
นางสาวลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า "ช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นจังหวะสำคัญของตลาดฟาสต์ฟู้ด เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อให้รางวัลตัวเอง และร่วมฉลองกับคนรอบข้างมากขึ้น ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มองหาอาหารที่สามารถ "เฉลิมฉลองร่วมกัน" ขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เราจึงต้องการมอบเมนูที่ตอบทั้งสองมิติ — ความอร่อยระดับพรีเมียม และราคาที่เข้าถึงได้ ตอบรับเทรนด์ Affordable Premium พร้อมด้วยเมนูชุดที่สามารถแบ่งปันกันได้ในทุกโอกาส ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดหลักของเชสเตอร์ "Good Food Good Mood" มุ่งสร้างความสุขผ่านอาหารที่อร่อย และประสบการณ์ที่พิเศษในทุกมื้อ"
จากข้อมูลเชิงพฤติกรรมของเชสเตอร์พบว่า ลูกค้ามีแนวโน้มเลือกเมนูที่รับประทานและแชร์ร่วมกันได้มากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ความสะดวก และรสชาติที่คุ้นเคยแต่มีความพิเศษเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล เมนูใหม่และชุด Party Box ของเชสเตอร์จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ช่วงเวลานี้โดยเฉพาะ
ล่าสุดเชสเตอร์เปิดตัวเมนูใหม่ "ซอสกุ้งล็อบสเตอร์" เพื่อมอบประสบการณ์มื้อพิเศษให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ที่เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค Premium Mass ที่ต้องการความอร่อยแบบพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ จุดเด่นอยู่ที่ซอสกุ้งล็อบสเตอร์รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม และหอมกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ เป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างรสชาติคุ้นเคยและความหรูหราในจานเดียว ในราคาเริ่มต้นเพียง 135 บาท มีให้เลือก 3 เมนู คือ ข้าวไก่เผ็ดซอสกุ้งล็อบสเตอร์ / ข้าวไก่กรอบซอสกุ้งล็อบสเตอร์ (ราคา 135 บาท) และสปาเกตตีซอสกุ้งล็อบสเตอร์ (ราคา 155 บาท)
นอกจากนี้ เชสเตอร์ยังเตรียมส่งความสุขต่อเนื่องด้วยของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีจำนวนจำกัด และเมนูชุด Party Box ชุดเมนูสุดคุ้มที่รวมเมนูยอดฮิตและซอส 4 รสชาติไว้ในกล่องเดียว ในราคาเริ่มต้นเพียง 299 บาท เหมาะสำหรับปาร์ตี้เล็ก ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือมื้อพิเศษกับครอบครัว
เชสเตอร์เชื่อว่าช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสามารถเริ่มต้นได้จากอาหารอร่อย ๆ ที่แบ่งปันกันได้ จึงมุ่งสร้างสรรค์เมนูคุณภาพ เข้าถึงง่าย และส่งต่อความสุขให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในร้านและผ่านเดลิเวอรี พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง ด้วยเมนูใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ ขยายสาขาทั่วประเทศ และยกระดับประสบการณ์ร้านให้ทันสมัย อบอุ่น พร้อมบริการด้วยใจ เพื่อให้ทุกมื้อของลูกค้า อร่อย อบอุ่น และมีความหมาย ในแบบของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติไทยที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน
ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ Facebook: Chester’s l TikTok : @chestersofficial l Instagram : @chesters_official l X (Twitter) : @chesters_th หรือสั่งความอร่อยได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน GrabFood, LINEMAN, ShopeeFood, Robinhood รวมถึงเว็บไซต์ www.chesters.co.th และโทร 1145