“Chang Canvas” ชวนสัมผัสเทศกาลเบียร์ “Oktoberfest” พร้อม 6 เมนูพิเศษ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. นี้เท่านั้น

Chang Canvas แหล่งแฮงเอาต์สุดชิลใจกลางเมือง ชวนสายกินดื่มและคนรัก Vibe ดี ๆ มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของเทศกาลเบียร์ระดับโลก “Oktoberfest at Chang Canvas” เต็มไปด้วยความสนุก อาหารต้นตำรับ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น! รวมทั้งเครื่องดื่มคราฟท์ใหม่สุด เอ็กซ์คลูซีฟ
“Oktoberfest” เป็นหนึ่งในเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีต้นกำเนิดจากเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี และจัดขึ้นทุกปีในเมืองต่าง ๆ ทั่วเยอรมนีและทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ Chang Canvas ก็ได้นำเทศกาลที่มีชีวิตชีวานี้มาสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้แฟน ๆ สายชิลได้ร่วมสนุกไปกับบรรยากาศสไตล์บาวาเรียสุดคลาสสิกโดยไม่ต้องบินไกลไปถึงเยอรมัน
ตลอดช่วงเทศกาล “Oktoberfest” ร้าน Chang Canvas พร้อมเสิร์ฟความพิเศษด้วย 6 เมนูสุดครีเอทีฟ ที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลนี้ โดยได้แรงบันดาลใจจากรสชาติและวัฒนธรรมอาหารเยอรมันแท้ ๆ ผสานไอเดียสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของ Chang Canvas เพื่อให้ทุกคำที่ลิ้มลองพาคุณดื่มด่ำบรรยากาศ Oktoberfest ได้อย่างเต็มอารมณ์ ได้แก่ เมนูสตาร์ทเตอร์ “Garlic Longan Bread” ขนมปังสไตล์เยอรมัน สอดไส้เนยกระเทียม ต่อด้วยเมนูจานด่วนประจำชาติเยอรมัน “Currywurst & Pretzel” ไส้กรอกหมู Bockwurst ย่างหอม ๆ เสิร์ฟคู่ เฟรนช์ฟรายส์ และเพรทเซล ราดด้วยซอสมะเขือเทศผงกะหรี่ อีกหนึ่งเมนูที่คนรักไส้กรอก ไม่ควรพลาด! “Slow-Cooked Butter Beer Sausage with Pretzel” ไส้กรอก Bratwurst ตุ๋นจนเข้าเนื้อ ในซอสบัตเตอร์เบียร์ที่ผสมผสานด้วยซาวเคราท์ มันฝรั่ง มะเขือเทศ พร้อมเสิร์ฟคู่เพรทเซล
ไปกันต่อกับเมนู “Chicken Schnitzel with Potato Wedge & Pretzel” ไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดสไตล์เยอรมัน โดยแป้งขนมปังเป็นสูตรผสมเนย จึงให้กลิ่นที่หอมเนยมาก เสิร์ฟคู่มันฝรั่งติดเปลือกทอด เพรทเซล ซอสทาร์ทาร์และเลม่อน อีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจ “Crispy Pork Roll with Mashed Potato & Pretzel” หมูกรอบม้วนสไตล์เยอรมัน สอดไส้ผักโขม เสิร์ฟคู่มันบด เพรทเซล และซอสไวน์แดง ส่วนใครที่ชอบแบบเซ็ตคอมโบ รวมทุกเมนูไฮไลท์ แนะนำเมนูประจำเทศกาล Oktoberfest สุดคุ้ม “Oktoberfest Platter” ตั้งแต่ขาหมูเยอรมันสูตรซิกเนเจอร์ของร้าน หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม พร้อมไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดสไตล์เยอรมัน และไส้กรอก Bockwurst ย่าง แต่ละเมนูเสิร์ฟพร้อมซอส Pairing และเครื่องเคียงแน่น ๆ อาทิ มันฝรั่งติดเปลือกทอด เพรทเซล ผักรวมย่าง ซาวเคราท์ เป็นต้น ราคา 1,190 บาท
และที่ขาดไม่ได้ ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด! คือการลิ้มลองเครื่องดื่มคราฟท์พรีเมียมรสนุ่ม เย็นฉ่ำ “Chang Unpasteurized” รูปแบบใหม่ ในแก้วขนาด 600มล. ตามแบบฉบับโรงเบียร์เยอรมัน เสิร์ฟสด ๆ เสิร์ฟตรงจาก Iconic Microbrewery หรือ ถังคอปเปอร์ ขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากเยอรมนี ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางร้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมสุดพิเศษ ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ เพิ่ม Vibe ความเฮฮาแบบ Oktoberfest แท้ ๆ ทั้งเล่นง่ายและได้รางวัล
นอกจากเมนูพิเศษประจำเทศกาลแล้ว แฟน ๆ Chang Canvas ยังสามารถอิ่มอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์อื่น ๆ ของร้านได้เช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวผัดมันเนื้อ, เส้นใหญ่ผัดมันกุ้งทะเลรวมย่าง, ลิงกวินีพริกขี้หนูสดใส่ปูและกุ้ง ข้าวโพดหวานย่างถ่านโรยพาเมซานชีสและผงปาปริก้า และของหวานสุดพิเศษ เบียร์รามิสุ เป็นต้น
มาสัมผัสค่ำคืนแห่งการดื่มด่ำรสชาติเยอรมันกับเทศกาลระดับโลก Oktoberfest แบบไม่ต้องบินไกลไปถึงเยอรมนี ได้ที่ Chang Canvas ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
Chang Canvas เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 One Bangkok Forum
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Chang Canvas หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-สำรองที่นั่งได้ที่ Line OA: @changcanvas / https://lin.ee/5UYrTU7 หรือ โทร. 06-3212-5198