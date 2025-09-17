เบเกอรีดังเชียงใหม่สุดทน! ลูกค้าโพสต์แฉ "ขนมขึ้นรา" แท้จริงคือบลูชีสระดับโลก จวกยับไม่ถามก่อนทำร้านเสียหายหนัก

กลายเป็นดรามาที่ทำเอาคนรักชีสอึ้ง เมื่อลูกค้าคนหนึ่งโพสต์แฉร้านเบเกอรีดังในเชียงใหม่ว่าขนมขึ้นรา แต่ร้านออกมาเฉลยอย่างเป็นทางการว่า "รา" ที่เห็นไม่ใช่ราเสีย แต่คือ "กอร์กอนโซลา" ซึ่งเป็นบลูชีสคุณภาพสูงที่ตั้งใจใส่เพื่อเพิ่มรสชาติที่ซับซ้อน งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจร้านกันเพียบ
จากกรณีในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพของร้าน London.cnx เบเกอรีร้านดังของ จ.เชียงใหม่ ลูกค้ารีวิวขนมใน Google Maps ให้เพียง 1 ดาว โดยตำหนิเรื่องความสะอาด พร้อมโพสต์ภาพขนม 4-Cheese Pretzel ของทางร้าน อ้างว่าไม่สะอาด ไม่ใส่ใจ ชีสขึ้นราในขนมที่ซื้อมาเพียง 2 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ทางร้านเบเกอรีดังได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
“✨ ขอชี้แจงเรื่องเมนู 4-Cheese Pretzel อย่างเป็นทางการ✨
เมื่อไม่นานมานี้ มีลูกค้าท่านหนึ่งรีวิวใน Google Maps ว่าเมนู 4-Cheese Pretzel ของร้านมีเชื้อรา และกล่าวหาว่า poor hygiene ทำให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าใจผิด และร้านเสียหายเป็นอย่างมาก
เอาจริงค่ะ เราอ่านแล้วก็เขินแทนเลย 😅 เพราะสิ่งที่เห็นนั้น มันมีราตั้งแต่ก่อนขายแล้วค่ะคุณพี่!! —
แต่ขออธิบายให้ชัดๆ ตรงนี้เลยว่า ราที่ว่าไม่ใช่ราเสียค่ะ แต่คือ “Gorgonzola” ซึ่งเป็นบลูชีสคุณภาพสูงจากอิตาลี ที่คนรักชีสทั่วโลกยกย่องเป็น “นางฟ้าแห่งบลูชีส” มีเสน่ห์เฉพาะตัวตรงลายเส้นสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ใช่ของเสีย ไม่ใช่ของเก่า แต่เป็นรสชาติและกลิ่นหอมซับซ้อนที่ทำให้ชีสชนิดนี้มีแฟนคลับเหนียวแน่นสุดๆ
ชีส 4 ตัวนี้รวมกันทำไมมันต้องอร่อย??
🧀 Mozzarella - ให้ความยืดหนึบและรสละมุน
🧀 Edam - รสเค็มมันเบาๆ เพิ่มมิติความละมุน
🧀 Parmigiano Reggiano - กลิ่นหอมถั่ว รสนัวลึกซึ้งแบบอิตาเลียนแท้
🧀 Gorgonzola - ตัวเด็ดแห่งบลูชีส รสซับซ้อน หอม มัน เค็มนัว ที่ทำให้รสชาติทั้งหมดยกระดับขึ้น
เมนูนี้เราออกแบบให้ เค็ม มัน หอมละมุน และซับซ้อน อย่างตั้งใจสุดๆ
• ที่หน้าตู้ขนมของร้าน เราติดป้ายส่วนผสมชัดเจนตั้งแต่วันแรก
• เรามีคลิปวิดีโอการทำจริงทุกขั้นตอน อยากดูทักมาได้เลย เรายินดีส่งให้ทันที (คลิปลงไว้ในคอมเมนต์นะคะ)
ถ้าสงสัยอะไร ถามเราก่อนได้เลย ไม่กัดค่ะ
อยากฝากสักนิดดด เพราะมันกระทบทีมงานทั้งทีมที่ตั้งใจและทุ่มเทลงไปกับขนมทุกชิ้นค่ะ“
ทั้งนี้ พบว่ามีขาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทางร้านเป็นจำนวนมาก