จิม เทอร์เรส เปิดตัวเมนูใหม่สไตล์ “อเมริกันหัวใจไทย”

Jim’s Terrace (จิม เทอร์เรส) เปิดตัวเมนูใหม่กับคอนเซปต์น่าสนใจ “A Taste of America, in the Heart of Thai Heritage” หยิบแรงบันดาลใจจากความเป็นคนอเมริกันหัวใจไทยของ จิม ทอมป์สัน มารังสรรค์เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอเมริกันร่วมสมัยที่ใส่องค์ประกอบความเป็นไทยลงไปอย่างกลมกล่อม มอบรสชาติแห่งตะวันออกและตะวันตกในคำเดียว เพื่อให้ทุกจานน่าค้นหาและยังคงไว้ซึ่งรสชาติอันคุ้นเคยเข้าถึงง่าย
ร้าน Jim’s Terrace ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของไอคอนิก สโตร์ ที่ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ การรับประทานอาหารอันน่าจดจำกับวิวบ้านจิม ทอมป์สัน งดงามตระการตา ตอบโจทย์ทั้งเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์และผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ที่อยากลองชิมเมนูนานาชาติท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ บนระเบียงวิวสวยของบ้านจิม ทอมป์สัน
รวมไฮไลต์เมนูใหม่ที่ Jim’s Terrace
Jim’s Terrace นำเมนูอเมริกันยอดนิยมมาผสานรสชาติเอเชียได้อย่างลงตัว เริ่มต้นด้วยเมนูเบอร์เกอร์อย่าง เบอร์เกอร์เนื้อสแมชบ้านนายจิม เมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ใช้เนื้อวัวอเมริกัน-ไทยเกรดพรีเมียมมานาบกระทะร้อน ๆ จนกรอบนอกฉ่ำใน โปะด้วยเชดดาชีสสัญชาติไทย เบคอนรมควันโฮมเมด ผักสลัดออร์แกนิก พร้อมขนมปังบริยอชนุ่มหอมเนย เสิร์ฟพร้อมซอส Greenville สูตรพิเศษ ส่วนใครที่อยากลิ้มรสจัดจ้านแบบไทย ๆ ต้องไม่พลาดไทยเบอร์เกอร์กะเพราเนื้อโคขุนไข่ดาว อร่อยกับเนื้อโคขุนบด เคล้ากับความหอมของใบกะเพรา ท็อปด้วยไข่ดาวออร์แกนิก มะเขือเทศออร์แกนิก ผักกาดแก้ว และแตงกวา
อีกหนึ่งเมนูอเมริกันที่ห้ามพลาดคือฮอทดอก ซึ่งทางร้านนำมาผสานรสชาติไทยๆ เช่นเคย เริ่มจากไทยอเมริกันฮอทดอก เสิร์ฟไส้กรอกหมูย่างฉ่ำ ๆ วางในขนมปังนุ่มคู่กับหอมใหญ่ผัด ราดด้วยซอสพริกกระเทียมสูตรลับทางร้าน ต่อมาคือโรลไส้อั่วหมูน้ำพริกอ่อง นำไส้อั่วมาย่างจนหอมแล้ววางบนขนมปัง ราดด้วยน้ำพริกอ่อง เพิ่มความสดชื่นด้วยผักและสมุนไพรท้องถิ่น จากนั้นชวนไปชิมเมนูเท็กซ์–เม็กซ์สไตล์กับทาโก้เป็ดรมควัน ใช้อกเป็ดรมควันหอม ๆ วางบนซัลซารสจัดแบบไทยและกัวคาโมเล พร้อมแป้งทาโก้นุ่มชิ้นพอดีคำ นอกจากนี้ ยังมีจานเครื่องเคียงที่อร่อยกินเพลินแน่นอน ทั้งเฟรนช์ฟรายส์กับซอสลับจิม เทอเรส ปีกไก่ทอดรสต้มยำ และสลัดสไตล์อเมริกัน
ฝั่งของหวานก็ไม่น้อยหน้า เริ่มด้วยกล้วยไทยบานอฟฟี่ ของหวานที่ไล่เลเยอร์ด้วยกล้วยไทยเคลือบคาราเมล สลับชั้นกับทอฟฟี่เข้มข้น วิปครีม และครัมเบิลหอมเนย อีกเมนูคือโดนัทโอวทึ้งคาราเมล โดนัทสูตรพิเศษในสไตล์ไทย เคลือบน้ำตาลมะพร้าวสด เสิร์ฟคู่ซอสซอลเท็ดคาราเมล
แน่นอนว่าอาหารอร่อย ๆ ก็ต้องจับคู่กับเครื่องดื่มเลิศ ๆ สักแก้ว ที่ Jim's Terrace มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย ทั้งชาเบลนด์สูตรพิเศษ กาแฟไทยจากโครงการหลวง โซดาผลไม้สด สาโทไทย Devanom และคราฟต์เบียร์สัญชาติไทยที่มีให้เลือกหลายสไตล์ แต่ละขวดสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สำหรับสายช็อกโกแลตยังมีเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นจาก Kad Kokoa แบรนด์ช็อกโกแลตซิงเกิลออริจินคุณภาพเยี่ยมของไทย
Jim’s Terrace ณ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00–19:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 18:30 น.) สำรองที่นั่งโทร 061-421-8951
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jim’s Terrace และ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ได้ที่
เว็บไซต์: jimthompsonrestaurant.com/restaurant/jims-terrace
Facebook: Jim’s Terrace
Instagram: @jimsterrace