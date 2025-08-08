xs
xsm
sm
md
lg

“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2568 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้านโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” ของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยการสนับสนุนการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญามาสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแฟชั่นไทย เสริมความเข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทย ผ่าน กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (DIPROM Soft Power Beyond Borders) เพื่อเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนและความเป็นท้องถิ่นได้อย่างมีเสน่ห์และน่าจดจำ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร การแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและราคา ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัว ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่ง “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” เพื่อสร้างความเท่าเทียม สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ทางธุรกิจ โดยได้มอบหมายให้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ภายใต้การนำของ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีนโยบายให้เร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ประกอบไปด้วย การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพ และ การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยการส่งเสริมธุรกิจให้ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเครื่องหมายการรับรองไทยและสากล การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย สู่ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแบรนด์ของสินค้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและสากล และการสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย ด้วยการสร้างและส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมโยงความร่วมมือสร้างเครือข่ายพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินการแสวงหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้สินค้าได้อย่างชัดเจน การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่สะท้อนความเป็นตัวตนของสินค้า แต่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนผ่าน “กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (DIPROM Soft Power Beyond Borders)” ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย อัญมณีและเครื่องประดับไทย หัตถอุตสาหกรรมไทย และเครื่องสำอางและความงามไทย ซึ่งมีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้าง Concept Idea ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้าง Content ให้ปัง เพื่อสร้าง กระแสให้สินค้าแฟชั่น การพัฒนาสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น เทรนด์และการออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นและแฟชั่นกับการรักษ์โลก และการพัฒนา Character ประจำถิ่นเพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ท้องถิ่น

2) กิจกรรมศึกษาดูงานตามสาขาอุตสาหกรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน ไอคอนคราฟ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส

3) กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและคัดเลือกแบรนด์ที่พัฒนาสินค้าแฟชั่นให้มีความโดดเด่น เพื่อนำไปทดสอบตลาดสากล และกิจกรรมมอบรางวัล The Best Concept Idea จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลนักคิดสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีแผนธุรกิจที่โดดเด่นในปีนี้

“ดีพร้อม เดินหน้าโครงการ “DIPROM Soft Power Beyond Borders” หนุนผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าแฟชั่นด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เวทีสากล ภายใต้นโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย ผ่านกิจกรรมอบรม เข้มข้น 5 วัน พร้อมดูงานสถานที่จริงและนำเสนอแผนธุรกิจจริง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนทั่วประเทศ ครอบคลุม 4 สาขาอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย อัญมณีและเครื่องประดับไทย หัตถอุตสาหกรรมไทย และเครื่องสำอางและความงามไทย กิจกรรมวันนี้จัดพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล The Best Concept Idea และนักคิดสร้างสรรค์รวม 8 รางวัล มุ่งต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจแฟชั่นที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น และยั่งยืนในระดับโลก คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท” นายสุรพล กล่าวทิ้งท้าย









“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
“ดีพร้อม” เดินหน้านโยบาย “เอกนัฏ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ หนุนแฟชั่นไทยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีสู่เวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น