ร้านเบเกอรี่ดังเชียงใหม่แจงดรามาลูกค้ารีวิว"4-Cheese Pretzel"ให้1ดาว-ตำหนิชีสขึ้นรา ที่แท้ "บลูชีส"

เชียงใหม่-ดรามาร้านเบเกอรี่ดังเชียงใหม่ โดนลูกค้ารีวิวขนมเมนูเด็ด"4-Cheese Pretzel"ให้แค่1ดาว แถมตำหนิความสะอาด กล่าวหาว่าชีสขึ้นรา ด้านเจ้าของร้านชี้แจงทันควันและอธิบายชัด พบที่แท้เป็น "ชีสรา" คุณภาพดีนำเข้าจากอิตาลีที่ได้รับการยกย่องเป็น "นางฟ้าแห่งบลูชีส" วอนลูกค้าทำความเข้าใจถูกต้องแล้วช่วยแก้ไขรีวิว ยอมรับส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของร้าน แต่ไม่ติดใจดำเนินคดี
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เกิดประเด็นดรามาในโซเชียลมีเดียอย่างร้อนแรงจากกรณีที่ลูกค้าของร้าน “London.cnx” ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์รีวิวลงใน Google Maps ตำหนิในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของร้าน พร้อมให้ดาวเพียง 1 ดาว จากเต็ม 5 ดาว โดยโพสต์ภาพขนม 4-Cheese Pretzel ที่ซื้อมาจากทางร้าน และระบุว่าทางร้านไม่ใส่ใจความสะอาดและปล่อยให้ชีสในขนมขึ้นรา ซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวระบุข้อความว่า “Four cheese pretzel ขึ้นรา บ่งบอกถึงความไม่สะอาดตอนทำขนม เสียความรู้สึกมากๆ ไม่ได้ drama เพราะส่วนขนมปังยังดีไม่มีรา แต่ส่วน Cheese มีราขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ที่เก็บในตู้เย็นตลอด บ่งบอก poor hygiene ในขั้นตอนการทำขนมปังและชีส” พร้อมกับให้คะแนน อาหาร: 1/5 ,บริการ: 3/5 และบรรยากาศ: 4/5
ขณะที่ทางร้านเมื่อทราบเรื่องการรีวิวดังกล่าวได้ทำการโพสต์ชี้แจงว่า “สินค้าตัวนี้ชื่อ 4-cheese pretzel ประกอบด้วยชีส 4 ตัว ได้แก่ mozzarella, edam, parmigiano reggiano และ “Gorgonzola” โดยส่วนประกอบของชีสทั้งสี่ตัวเราเขียนชัดเจนตรงป้ายสินค้า ตัวที่ลูกค้าหมายถึงเป็นชีส “Gorgonzola” ซึ่งเป็นตระกูลบลูชีส เป็น “ชีสรา” ค่ะ ไม่ใช่ขนมขึ้นรานะคะ เราทำสะอาดค่ะ ขั้นตอนวิธีทำทั้งหมดของสินค้าตัวนี้ ลูกค้าสามารถทักเข้ามาขอดูคลิปวิดีโอได้ค่ะ มันไม่ใช่ขนมขึ้นราค่าาาาา” ซึ่งผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ให้กำลังใจทางร้าน
โดยนางสาวชินทร์ภัชฌาย์ โชคไพบูลย์ เจ้าของร้าน London.cnx เปิดเผยว่า หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทราบว่ามีรีวิวให้เพียง 1 ดาว พร้อมโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว จึงรีบชี้แจง และพยายามติดต่อเจ้าของโพสต์ทุกช่องทาง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงต้องชี้แจงผ่านเพจของร้าน เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าใจ และเพื่อป้องกันผลกระทบกับชื่อเสียงของร้าน แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขรีวิว ซึ่งลูกค้าท่านนั้นต้องเป็นผู้แก้ไขเอง หรือได้รับการติดต่อกลับมา สำหรับเมนู 4- cheese pretzel เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางร้าน แต่หลังจากมีรีวิวดังกล่าว ทำให้ยอดขายเมนูนี้ลดลง ทางร้านจึงต้องรีบชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด โดยยืนยันว่าคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดจากทั่วโลก และใส่ใจความสะอาดในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ 4-cheese pretzel ประกอบด้วยชีส 4 ชนิด คือ Mozzarella, Edam, Parmigiano Reggiano และ Gorgonzola โดย Gorgonzola คือบลูชีสคุณภาพสูงจากอิตาลี ที่คนรักชีสทั่วโลกยกย่องเป็น “นางฟ้าแห่งบลูชีส” มีเสน่ห์เฉพาะตัวตรงลายเส้นสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ใช่ของเสีย แต่เป็นรสชาติและกลิ่นหอมซับซ้อนที่ทำให้ชีสชนิดนี้พิเศษ อย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้น ทางร้านยืนยันว่าไม่คิดดำเนินคดีหรือฟ้องร้องลูกค้า แต่อยากให้เจ้าของโพสต์เข้าใจ และปรับความเข้าใจเสียใหม่ เปิดใจให้น้องบลูชีส หากเข้าใจแล้วก็ช่วยลบรีวิวให้หน่อย เพื่อไม่ส่งผลให้กับชื่อเสียงของทางร้านขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจและให้กำลังใจร้าน พร้อมยืนยันว่าเบเกอรี่ร้านนี้อร่อย สะอาด และหลายคนยังรอที่จะมาลองเมนู 4-cheese pretzel อยู่.