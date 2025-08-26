Maison Berger Paris เปิดตัวซีรีส์น้ำหอมบ้าน ย้อนรำลึกเสน่ห์ย่านเก่าริมเจ้าพระยา

ในโลกที่ความหอมสามารถเชื่อมโยงความทรงจำและสถานที่พิเศษได้เพียงชั่วพริบตา Maison Berger Paris แบรนด์เครื่องหอมสำหรับบ้านจากประเทศฝรั่งเศส ผู้นำด้านนวัตกรรมการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ได้นำพลังของกลิ่นมาถ่ายทอดผ่านน้ำหอมสำหรับบ้านในซีรีส์ “Maison Berger Paris x Song Wat : The Scent of Timeless Charm” กลิ่นหอมที่พาผู้คนย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปี
ย่านทรงวาดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงกลิ่นอายของอดีตอย่างครบถ้วน ตั้งแต่สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสอันงดงาม ร้านขายยาสมุนไพรเก่าแก่ ไปจนถึงตลาดค้าส่งและท่าเรือที่ยังคึกคัก น้ำหอมสำหรับบ้านในครั้งนี้สะท้อนอัตลักษณ์อันรุ่มรวย ถ่ายทอดเสน่ห์ของย่านเก่า ผ่าน 5 กลิ่นที่เลือกสรร เพื่อปลุกความรู้สึกและความทรงจำที่มีชีวิต
กลิ่นของทรงวาด ผ่าน Maison Berger Paris
* Festive Cinnamon กลิ่นอบอุ่นเหมือนขนมอบจากร้านเบเกอรี่โบราณ กับกลิ่นเครื่องเทศจากซอยลึก สะท้อนกลิ่นของร้านยาสมุนไพรจีนในย่านเก่า มีความสดชื่นแบบธรรมชาติที่ละมุนและคุ้นเคย
* Starck Peau de Soie กลิ่นหอมร่วมสมัยที่ซ่อนความหรูหราและซับซ้อน เหมือนเดินผ่านตึกเก่าและสัมผัสกลิ่นหอมของผ้าไหม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และประวัติศาสตร์
* Starck Peau de Pierre กลิ่นที่เผยความอ่อนโยน ผสานกลิ่นฟลอรัลสไปซี่ที่หรูหรา กลิ่นไม้ที่เกือบจะเป็นกลิ่นควัน ผสานกับกลิ่นของแร่จากหิน ค่อย ๆ อ่อนลงเข้าสู่กลิ่นวานิลลา อำพัน ไม้จันทน์ และมัสค์
* Aroma D-Stress กลิ่นที่เบาสบาย เหมือนอากาศยามเช้าในตรอกแคบ ๆ ที่เต็มไปด้วยความสงบและเสียงกระซิบของวันเก่า
* Elixir Tonka หอมละมุนเหมือนกลิ่นกาแฟโบราณที่ลอยมาจากหน้าร้านเล็ก ๆ พร้อมกลิ่นวานิลลาและถั่วอบที่ห่อความทรงจำเอาไว้อย่างนุ่มนวล
Maison Berger Paris x Song Wat ไม่ได้เป็นเพียงน้ำหอมบ้าน แต่คือการเดินทางทางอารมณ์ (Emotional Journey) ที่พาย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่กรุงเทพฯ ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เสียงหัวเราะของพ่อค้าแม่ค้า เสียงเรือหางยาวแล่นในแม่น้ำ และกลิ่นหอมจากอาหารและสมุนไพรที่ลอยมาแตะจมูก ทุกองค์ประกอบเหล่านี้ถูกร้อยเรียงให้เกิดเป็นกลิ่นหอมที่มีชีวิต
นอกจากความพิถีพิถันในการรังสรรค์กลิ่นหอมแล้ว ยังมาพร้อมงานออกแบบเครื่องหอมสำหรับบ้านที่ใช้ร่วมกับน้ำหอมสำหรับเติม ตะเกียงน้ำหอมหลากหลายคอลเลกชันจาก Maison Berger Paris เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน ให้คุณสมบัติกระจายความหอมและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
Maison Berger Paris เชื่อว่า กลิ่นสามารถสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนได้ น้ำหอมบ้านใน 5 กลิ่นดังกล่าว จึงไม่เพียงเหมาะสำหรับสร้างบรรยากาศแห่งความทรงจำในบ้าน แต่ยังเป็นของขวัญที่เต็มไปด้วยเรื่องราว เหมาะสำหรับคนที่คุณรักหรือผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ย่านเก่าอันเป็นตำนาน