“จตุพร” ลงพื้นที่ถนนทรงวาด ย่านการค้าเก่ากรุงเทพฯพร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้เป็น “Old Soul, New Style – ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค"

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ นายเกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ หัวหน้ากลุ่ม Made in Song Wat เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการทั้งรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ถนนทรงวาดย่านการค้าเก่ากรุงเทพฯ เป็น ‘Old Soul, New Style – ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค’ ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย ไทยเที่ยวไทย’ กระตุ้นเศรษฐกิจย่านการค้าเก่าให้คึกคัก ปั้นเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ทั้ง ‘อิ่มท้อง สบายตา พาเพลิดเพลิน’ ขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง ไทย (วัด) จีน (ศาลเจ้า) อิสลาม (มัสยิดโบราณ) ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติด้วยความเต็มใจ และตื่นตาตื่นใจ
นายจตุพร กล่าวว่า ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ มีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาเช็คอินและชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์จีนผสมโคโลเนียล อาคารเก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายบนถนนทรงวาดนับเป็นเสน่ห์ย่านเมืองเก่าที่มีไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง มัสยิดโบราณสไตล์ยุโรปอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีของชุมชนมุสลิม ด้วยระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของร้านอาหาร คาเฟ่ และแกลเลอรี จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันในย่านนี้ก็ยังคงมีบรรยากาศดั้งเดิมที่เป็นร้านขายของชำ เครื่องปรุง วัตถุดิบทำอาหาร ร้านขายเครื่องเทศ ถั่ว ธัญพืช ร้านขายซาลาเปาโบราณ เป็นต้น ทำให้ทรงวาดกลายเป็นย่านที่อดีตสร้างแรงบันดาลใจให้อนาคต เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการค้ายุคดั้งเดิมและยุคใหม่อย่างลงตัว ซึ่งแต่ละร้านล้วนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ตนได้หารือกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ เตรียมปั้นถนนทรงวาดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และจุดเช็คอินที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมเก่า ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์เก๋ๆ รวมทั้ง แกลเลอรีงานอาร์ตที่สะท้อนตัวตนของถนนทรงวาด ได้มาเยี่ยมชมและสัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าที่ราวกับได้ย้อนวันวานกลับไปหาอดีตที่รุ่งเรือง เป็น ‘Old Soul, New Style – ทรงวาดย่านนี้ มีดีทุกยุค’ ที่ทั้งอิ่มท้องและเสพงานศิลป์อย่างมีสไตล์ ขณะเดียวกันจะได้สัมผัสกับรูปแบบการค้าดั้งเดิมที่ประกอบธุรกิจโดยรุ่นก่อตั้งและทายาททางธุรกิจที่สืบทอดกิจการแต่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบการค้าขายแบบโบราณ สนับสนุนนโยบาย ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย’ เพิ่ม ‘ไทยเที่ยวไทย’ ด้วย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจย่านการค้าเก่าของกรุงเทพมหานครให้คึกคัก รวมทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้าและบริการ เป็นการสร้างรายได้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ ในรูปแบบพี่เกื้อกูลน้อง และไม่ละทิ้งรากเหง้าความเป็นทรงวาด” นายจตุพร กล่าว
เบื้องต้นได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนทรงวาด เช่น ภูมิทัศน์ ห้องน้ำ ความปลอดภัย และการจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะที่จอดรถ สร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนที่บอกสถานที่จำหน่ายสินค้า (Visitor Guide) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพรวมร้านค้าต่างๆ บนถนนทรงวาดอย่างชัดเจน และสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก
ที่สำคัญแต่ละร้านต้องมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจน ในราคาที่สมเหตุสมผล สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการตลอดแนวถนนทรงวาด
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวบนถนนทรงวาด ซึ่งจะได้พบกับความหลากหลายที่ลงตัว ยากที่จะหาพบได้ในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทั้ง ผู้ประกอบการทั้งรุ่นดั้งเดิมและรุ่นใหม่ล้วนเป็นมิตร พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และในช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษที่ถนนทรงวาด คือ งาน Awakening Song Wat 2025 ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัล 14 ชิ้น จัดแสดงทั้งสิ้น 12 จุด ตลอดแนวถนนทรงวาด ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 - 23.00 น. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ถนนทรงวาดในช่วงแดดร่มลมตก นอกจากนี้ ท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถใช้บริการร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนทรงวาด ตึกเก่าย่านถนนทรงวาดเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด!!” นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย