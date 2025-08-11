5 กลิ่นหอมยอดนิยมที่ “แม่ต้องหลงรัก”

เดือนสิงหาคมพิเศษกว่าครั้งไหน เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่อบอวลด้วยความผูกพันของ “แม่” คนสำคัญที่สุดของทุกชีวิต และไม่มีอะไรจะถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน และอ้อมกอดแห่งความรักได้ดีไปกว่า “กลิ่นหอม” ที่ตราตรึงในความทรงจำ
Maison Berger Paris เชิญชวนคุณย้อนระลึกถึงกลิ่นหอมที่แม่รัก ด้วยคอลเลกชันกลิ่นน้ำหอมสำหรับบ้านที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ความทรงจำ และคุณค่าแห่งการดูแล ผ่าน 5 กลิ่นหอมยอดนิยม ที่เราเชื่อว่า “แม่ต้องหลงรัก”
Orange Blossom
• ช่วยสร้างความสงบให้จิตใจ ผ่อนคลายความเครียด บรรเทาความรู้สึกเหนื่อยล้า และอ่อนเพลีย ลดความเฉื่อยชา ประสานร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
• กลิ่นประกอบด้วยท็อปโน้ตของกรีนโน้ต ดอกส้ม มิดเดิ้ลโน้ตของเนโรไล ดอกส้ม และเบสโน้ตของดอกมะลิ ดอกส้ม
Radiant Bergamot
• กลิ่นหอมสดชื่นที่เสมือนนำพาคุณไปสู่ชายหาดชายฝั่งอิตาลี ท็อปโน้ตได้จากผลส้มแมนดาริน และกระวาน ให้ความรู้สึกสดชื่น และ มิดเดิ้ลโน้ตได้จากผลมะกรูด คละเคล้ากับ ดอกไม้นานาพรรณ และเบสโน้ตที่ได้จากดอกส้มและดอกมะลิ
Paris Chic
• ความหอมที่ละมุนละไมของดอกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสแรกจะสดชื่นด้วยผลไม้ตะกูลซิตรัส จากนั้นจะค่อยๆเผยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบ เสมือนอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบบัลกาเรีย ผสมผสานกับดอกไวโอเล็ต และลิ้นจี่ ปิดท้ายความอบอุ่นด้วยมัสค์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนเดินเล่นในสวนตุยเลอรี่
Under the Olive Tree
• กลิ่นหอมเหนือกาลเวลาของไม้หอมและหนังจางๆ หอมเย้ายวนจากกลิ่นไม้หอมผสมกลิ่นดอกไม้และเมอร์ ฮาร์ทโน้ตคือกลิ่นหนัง และเบสโน้ตประกอบไปด้วยกลิ่นหอมหวานอย่างเป็นธรรมชาติของวนิลลาและพิมเสน เพื่อสร้างสรรค์กลิ่นที่น่าหลงใหล เย้ายวน และเต็มไปด้วยพลัง
Pure White Tea
• ให้ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบบริสุทธิ์ เบสโน้ตได้จากกลิ่นหอมของมะกรูดและแบคเคอร์แรนท์ ให้กลิ่นหอมเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก มิดเดิ้ลโน้ตให้กลิ่นหอมบริสุทธิ์ของชาขาว ดอกลิลลี่บนหุบเขา ดอกกุหลาบ และ ดอกมะลิ กลิ่นหอมของชาขาวจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ แต่งแต้มความหอมด้วยความหอมของไม้สนซีดาร์ มีการกล่าวด้วยว่าชาขาว เป็นชาที่หายากที่สุด และ แพงที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะ
กลิ่นหอมทั้ง 5 กลิ่นจาก Maison Berger Paris ไม่ใช่แค่เครื่องหอม แต่มอบประสบการณ์ความรัก ความทรงจำ และการดูแลที่คงอยู่ทุกครั้งที่คุณจุดตะเกียงน้ำหอม ด้วยตะเกียงน้ำหอมของ Maison Berger Paris ซึ่งได้รับการรับรองสิทธิบัตรจากประเทศฝรั่งเศส ไม่เพียงกระจายความหอมได้อย่างมีระดับ แต่ยังช่วยฟอกอากาศ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเสริมสุขภาพของบ้านได้อย่างแท้จริง