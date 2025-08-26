โก โฮลเซลล์ สนับสนุน นมคุณภาพสูงล้านนา “เชียงใหม่เฟรชมิลค์” ส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือเลี้ยงวัวอารมณ์ดี ที่เน้นคุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

รู้หรือไม่? ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวอารมณ์ดีกันมากที่สุดแห่งหนึ่ง ส่งผลให้น้ำนมวัวที่ได้มีคุณภาพแตกต่าง!
เช่นเดียวกับ “เชียงใหม่เฟรชมิลค์” ผลิตภัณฑ์นมวัวที่มีจำหน่ายอยู่ใน โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ซึ่งแบรนด์นี้มีความเป็นมาและการใส่ใจคุณภาพที่น่าสนใจ
โดยงานนี้มี “คุณกฤษฏิ์ ทิพย์เนตร” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด พาไปเยือนถึง ฟาร์มต้นแบบของการเลี้ยงวัวนมคุณภาพ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่มีการจัดการฟาร์มแบบ Green Farm ด้วย
“น้ำนมที่ดี ต้องเริ่มจากวัวอารมณ์ดี มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเลี้ยงวัว เรามีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องอาหารที่มีการใช้หญ้า เนเปียร์สดผสมในเครื่อง TMR ให้วัวแข็งแรง ให้น้ำนมได้ดี และใส่ใจเรื่องความสะอาด เรามีการทำความสะอาดคอกทุกวันและตรวจเช็คสุขภาพวัวเป็นประจำ ส่วนน้ำนมที่รีดมาได้จะไม่ได้สัมผัสกับอากาศภายนอกเลย เพราะเรามีระบบรีดนมแบบอัตโนมัติสามารถรีดน้ำนมและควบคุมอุณหภูมิไปจนถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียแน่นอน”
นอกจากนมที่ฟาร์มที่จัดส่งเข้าโรงงานที่บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดแล้ว ยังมีน้ำนมดิบกว่าวันละ 100 ตัน จากฟาร์มสมาชิก 159 ฟาร์ม ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรกว่า 1,000 ครัวเรือน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมทั้งหมด
คุณธมล ทิพย์เนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟชรมิลค์ จำกัด ยังได้พาเยี่ยมชมโรงงานผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอดทั้งกระบวนการกว่าจะถึงมือผู้บริโภค และที่โรงงานมีเครื่องจักรทันสมัย และมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
“นมจากเชียงใหม่เฟรชมิลค์ของเรา จึงมีกลิ่นนมเฉพาะที่มาจากธรรมชาติ หอม สด อร่อย”
ไม่เพียงเท่านั้น เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ยังได้การรับรองให้เป็น ‘นมคุณภาพสูงล้านนา’ (Lanna High Quality Milk) ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5
“เราดีใจที่น้ำนมของเรามีคุณค่าเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรา ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ หรือธุรกิจได้จริง ที่น่าภูมิใจยิ่งกว่านั้นคือ การได้ทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน”
ถ้าอยากรู้ว่า รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของวัวอารมณ์ดีในภาคเหนือเป็นอย่างไร ทำไมถึงได้เป็นซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่ ไปตามหากันได้ที่ โก โฮลเซลล์ทุกสาขา #GOWHOLESALE #GOAlwaysFreshForward #GOสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อคุณ #GOสดครบคุ้