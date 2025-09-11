บาร์บีก้อนปลื้มโมเดล “Solo Dining”

ผู้จัดการรายวัน360- บาร์บีคิวพลาซ่า เดินเกมต่อยอดโมเดลร้าน “Solo Dining” ครั้งแรกที่สาขาเซ็นทรัล พาร์ค ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Tasty – Easy – For Me #อร่อยง่ายเลือกเองได้” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ชื่นชอบประสบการณ์ปิ้งย่างส่วนตัว แต่ยังคงได้รสชาติและความสนุกแบบครบครัน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศ Young Urban และคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วแต่ไม่อยากพลาดโมเมนต์อาหารคุณภาพ
นายเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติองค์กร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯได้เปิดสาขาเซ็นทรัล พาร์ค ตั้งอยู่ชั้น LG ท่ามกลางโซนร้านอาหาร Quick Service ที่เน้นจานด่วน ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำหรับ บาร์บีคิวพลาซ่า แบรนด์ที่เติบโตจากตลาดปิ้งย่าง
โมเดลใหม่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในย่านสีลม ทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ รายล้อมด้วยออฟฟิศและโรงแรมในย่านธุรกิจหลัก ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น พร้อมสร้างกระแสความสนใจและได้รับฟีดแบ็กเชิงบวกจากลูกค้ากลุ่มคนเมือง ที่มองหาความสะดวก รวดเร็ว และพื้นที่ส่วนตัวสำหรับมื้อปิ้งย่างคนเดียว
โจทย์ของเราคือการปรับตัวให้สอดรับทั้งเทรนด์และทำเล โดยเฉพาะสาขาเซ็นทรัล พาร์ค ที่ตั้งอยู่ชั้น LG ท่ามกลางร้าน Quick Service และฟู้ดคอร์ท การเปิดโมเดล ‘ปิ้งย่างคนเดียว’ จึงไม่ใช่แค่การทดลองเท่านั้น แต่เป็นกลยุทธ์สำคัญที่สะท้อนความใหม่ของแบรนด์ และการก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทานปิ้งย่างที่เหมาะกับชีวิตคนเมือง เช่นเดียวกับสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่มุ่งเน้นคอนเซ็ปต์ Family Fun Flavorful สำหรับครอบครัว
ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา โมเดล Solo Dining ได้รับการตอบรับเกินคาด ยอดลูกค้าแวะเวียนต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเวลาอาหารกลางวันและมื้อเย็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนเมืองพร้อมเปิดใจรับประสบการณ์ปิ้งย่างแบบเลือกได้เองตามใจ ทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ นอกเหนือจากแฟนปิ้งย่างแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อนพี่ GON
จากกลยุทธ์นี้คือการเปิดตัวโมเดลใหม่ Solo Dining Yakiniku ของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยคอนเซ็ปต์ Tasty – Easy – For Me #อร่อยง่ายเลือกเองได้ ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทั้งการรับประทานคนเดียวและคู่
Tasty: เมนูคุณภาพที่คัดสรรจากวัตถุดิบพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น หมูพระจันทร์ หมูสันคอ เนื้อสันคอวากิว หรือเนื้อคารูบิวากิว เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพลาซ่า ทั้งน้ำจิ้มบาร์บีคิวต้นตำรับ น้ำจิ้ม GON กระทะ และน้ำจิ้มยากินิกุสูตรเฉพาะ ที่ช่วยดึงรสชาติของเนื้อและหมูออกมาได้อย่างกลมกล่อม
Easy: เมนูเซตที่เลือกได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ราคาเริ่มต้นเพียง 179 บาท มีให้เลือกทั้ง Classic Set, Pork Set, Mixed Set, Beef Set และ Wagyu Set แต่ละเซตประกอบด้วยเมนูหลัก 1 จาน ข้าว 1 ถ้วย ของทานเล่น 1 อย่าง และกะหล่ำเติมไม่อั้น
For Me: ออกแบบเพื่อตอบโจทย์มื้อปิ้งย่างของคนเดียว มาพร้อมโต๊ะเดี่ยว เตาส่วนตัว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ หมวกกันกลิ่น และขาตั้งโทรศัพท์
แม้จะเป็นร้านขนาดกะทัดรัดเพียง 80 ตร.ม. รองรับ 33 ที่นั่ง แต่ถูกจัดวางอย่างลงตัว ประกอบด้วยโต๊ะเดี่ยว 7 โต๊ะ โต๊ะคู่ 7 โต๊ะ และโต๊ะ 4 คนอีก 3 โต๊ะ รองรับทั้งลูกค้าที่มาคนเดียวและคู่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหามื้อปิ้งย่างที่รวดเร็ว ใช้เวลาในการรับประทานน้อยกว่าปกติถึง 40% พร้อมเซตเมนูในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าปกติราว 30% ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนทำงาน ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักกว่า 97%
นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกค้าที่มาคนเดียวและมาคู่มีสัดส่วนรวมกันสูงถึง 85% แม้กลุ่มลูกค้ามาเป็นหมู่หลายคน หลายคนก็ยังเลือกใช้ ‘เตาส่วนตัว’ สะท้อนถึงโอกาสเติบโตของเทรนด์ Solo Dining ที่ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ที่แบรนด์สามารถต่อยอดได้ในระยะยาว ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า Solo Dining คือโอกาสสำคัญในการขยายฐานลูกค้าและผลักดันการเติบโตของแบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่า พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำตลาดปิ้งย่างที่ ‘ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทาน’ ไม่ว่าจะมากันคนเดียว เป็นคู่ หรือมากับครอบครัว” นายเรืองชาย กล่าว
