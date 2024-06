“บาร์บีก้อน” เสริมทัพแคมเปญย่อย คอลแลบ “เลย์” ขยายฐานวัยรุ่นแมส

ผู้จัดการรายวัน 360 – “บาร์บีคิวพลาซ่า/บาร์บีก้อน” เดินหน้าปลุกตลาดปิ้งย่าง 9,000ล้านบาทให้คึกคัก วางแผนผุดสาขาพิ่ม 10 แห่งปีนี้ ขยายต่างจังหวัดมากขึ้น ลุ้นเพิ่มยอดก้อนแก๊งค์เป็น 3.2 ล้านรายสิ้นปีนี้ เสริมทัพแคมเปญย่อยพิเศษต่อเนื่องทั้งปี ลิ้นปีนี้วางเป้ารายได้ไว้ที่ 3,800 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วทำได้ 3,500 ล้านบาทนายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้บริหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ปิ้งย่าง เปิดเผยว่า ตลาดรวมอาหารปิ้งย่าง ในไทยที่มีมูลค่ามากกว่า 9,000 ล้านบาท ยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในเรื่องของราคา กิจกรรม การทำโปรโมชั่น และการตลาดในการแย่งชิงลูกค้า ขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยมีมากนัก สังเกตจากช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาของปีนี้อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็มีการวางแผนการรุกธุรกิจต่อเนื่องทั้งปี เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดปิ้งย่างเอาไว้ โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้ที่ 3,800 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วที่ทำได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท หรือเติบโต 10%-20% อีกทั้งตั้งเป้าหมายที่จะมีก้อนแก๊งค์ หรือสมาชิกเพิ่มเป็น 3.2 ล้านราย ภายในสิ้ันปีนี้ จากปัจจุบันที่มีประมารณ 2.9 ล้านราย และมีสมาชิกแอคทีฟประมาณ 1.5 ล้านรายโดยปีนี้วางแผนจะเปิดร้านใหม่ประมาณ 10 สาขา กระจายไปทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด จากปัจจุบันที่มีประมาณ 150 สาขา อยู่ในกรุงเทพประมาณ 70% และต่างจังหวัดประมาณ 30% คาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีรวมประมาณ160 สาขา นอกจากนั้นยังมีร้านโมเดลก้อนทรัคหรือฟู้ดทรัคด้วย ที่มีประมาณ 7 คัน จอดในปั๊มน้ำมันบางจาก และที่อื่นๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสร้างแบรนด์สร้างโอกาสในการทดลองบริการหรือเมนูใหม่ให้เข้าถึงตลาด ไม่ได้เน้นการสร้างยอดขายมากนักส่วนการรุกตลาดรีเทลเช่น การขายน้ำจิ้มหรือซอส ของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น ทุกวันนี้ก็ยังคงจำหน่ายอยู่ผ่านทั้งหน้าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ช้อปปี้ ลาซาด้า เป็นต้น คาดว่าปีนี้จะมียอดขายประมาณ 30-50 ล้านบาทส่วนแผนการตลาดนั้น จะมีอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับตลาดที่แข่งขันสูง ซึ่งจะมีทั้งการำที่เป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่ๆเข้าร้าน โดนมีแคมเปญใหญ่ประมาณ 6-8 แคมเปญทั้งปี ส่วนกลางทางตลอดปีก็จะมีการทำกิจกรรมที่พิเศษขึ้นมามากมาย หรือที่่เรียกว่าแฟลตโปรโมชั่น เพื่อให้ตรงกับกระแสหรือเหตุการณ์ในช่วงหรือแคมเปญพิเศษต่อเนื่อง เช่นล่าสุดก็จัดทำอีเวนท์ตักกุ้ง มาชิตะสาหร่ายทอด หรือก่อนนั้นก็ทำการโรดโชว์ด้วยรถก้อนทรัคที่นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ และสร้างแบรนด์เลิฟ กับผู้บริโภค ซึ่งในนครราชสีมมี 3 สาขา ซึ่งตลาดต่างจังหวัดนั้นบางแห่งก็มีกำลังซื้อสูงที่คาดไม่ถึง และมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ํที่ 300-400บาทต่อคนล่าสุดสานต่อกลยุทธ์ Collaboration Marketing ที่ทำมาต่อเนื่องเช่น จับมือกับ พิซซ่าฮัทออกเมนูอาหารใหม่ จับมือกับมาชิตะสาหร่ายทอด และล่าสุดจับมือกับ "เลย์" ผู้นำวงการมันฝรั่งทอดกรอบแห่งวงการสแน็ค เปิดแคมเปญ "ผสานความอร่อยเข้มข้นคูณสอง ของตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง และตัวจริงมันฝรั่งทอด"นายรัฐ ตระกูลไทย กล่าวว่า ครั้งนี้โจทย์แรกของเราคือทำอย่างไรให้ไม่เหมือนที่ผ่านมา และทำยังไงให้แบรนด์เข้าใกล้ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพราะผลประโยชน์จากการทำร่วมกันครั้งนี้เป็นของผู้บริโภค การที่มีเลย์เป็นพาร์ทเนอร์แน่นอนว่าทำให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแรงของทางเลย์ และยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ลองชิมน้ำจิ้มของเราในรูปแบบมันฝรั่งที่ต่างออกไปจากที่เคย นอกจากนี้เรายังสร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับทางเลย์ ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การกินในร้านบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาสยามสแควร์วัน ให้กลายเป็นร้าน Store Model for Collaboration เพื่อทำให้คอนเซ็ปต์ของการ Co-Branding แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และยังขยายฐานลูฏค้ากลุ่ใให้มากขึ้นด้วย”นางสาวพรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเสริมถึง 2 รสชาติใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบาร์บีคิวพลาซ่าว่า “เลย์เองเป็นผู้นำวงการมันฝรั่งทอดกรอบในไทยเจาะกลุ่มตลาดแมสที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุม นอกจากเราจะมีรสชาติหลักที่ติดตลาดครองใจผู้บริโภคมาเนิ่นนานแล้ว เลย์เองก็คอยเพิ่มความแปลกใหม่ให้ผู้บริโภคด้วย ลิมิเต็ด อิดิชั่นอันหลากหลาย“ปีนี้เลย์เองก็ได้จับมือกับทางบาร์บีคิวพลาซ่า ตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง ซึ่งถ้าใครนึกถึงบาร์บีคิวพลาซ่า ก็ย่อมต้องเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเลย์ได้ดึงจุดเด่นของน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของทางบาร์บีคิวพลาซ่าคือ น้ำจิ้มต้นตำรับ และบาร์บีกอนพ่นไฟ นำทั้งสองรสมาผสมผสานให้เข้ากับความหอม กรอบอร่อยของมันฝรั่งทอดได้อย่างเข้มข้นลงตัว”ทางเลย์เองได้ช่วยเพิ่ม visibility นอกร้านให้กับทางบาร์บีคิวพลาซ่าทั่วประเทศ รวมถึง drive traffic ให้กับทางร้านเองด้วยโปรโมชั่นบนซองเลย์เพียงแกะ-กรอก-เก็ต-สแกน เพื่อนำโค้ดในซองเลย์มาแลกซื้อเป๊ปซี่รีฟิล 1 แถม 1 ในราคา 49 บาท จากปกติ 98 บาทได้ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า และยังมีกิจกรรม Meet & Greet กับ นนน กรภัทร์ “เลย์ก้อนเปย์ยกโต๊ะ” ให้ทุกคนได้มาทานบาร์บีก้อนฟรีเพียงซื้อเลย์ รสน้ำจิ้มบาร์บีคิวพลาซ่า หรือบาร์บีกอนพ่นไฟรสใดก็ได้พร้อมใบเสร็จแล้วมาตอบคำถาม ที่เฟซบุ๊ค เพจ LaysThailand คำตอบที่โดนใจที่สุดก็ได้มาจอยกับนนน กันไปเลยเพียง 40 ที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าเองก็ได้จัดเมนูสุดพิเศษเฉพาะของแบรนด์เพื่อชวนลูกค้ากลับเข้าร้าน ด้วยการจัดเซตอาหารเซตหมู The Extra BBQ ซอสยิ่งเข้ม BBQ ยิ่งข้น ทั้งเซตเล็ก และเซตใหญ่ สำหรับเซตเมนูใหม่ The Extra BBQ ซอสยิ่งเข้ม BBQ ยิ่งข้น ประกอบด้วย• ชุดหมู Extra BBQ Partyราคา 169 บาท• ชุดหมู Extra BBQ Festival เซตใหญ่เสิ เหมาะสำหรับทาน 1-2 คน ในราคา 299 บาท• สิทธิพิเศษ สำหรับ GON Gang Member เท่านั้น สามารถแลกซื้อกรานิตาสับปะรดพริกเกลือได้ ในราคา 39 บาท (จากปกติ 59 บาท) จำกัด 5,000 สิทธิ์เท่านั้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง 21 กรกฎาคม 2567 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า