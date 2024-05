"บาร์บีคิวพลาซ่า" ชวน GON Gang Member โชว์บัตรก่อนเข้าร้าน รับสิทธิพิเศษใหม่เพียบ

ยกระดับการดูแลลูกค้าเดินหน้าเสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้า ตอกย้ำการส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหารด้วยการบริการด้าน Customer Relationship Management มอบสิทธิพิเศษใหม่ให้กับเหล่า Member “ไม่ว่าใคร แค่เป็น GON Gang Member ก็กิน GON คุ้มกว่า” เพียงโชว์บัตรก่อนเข้าร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา ก็จะได้รับความพิเศษที่เพิ่มขึ้น พร้อมให้คุณเอ็นจอยไปกับคะแนนในเดือนเกิด สูงสุด x5, แลกคะแนนเป็นส่วนลด 20%และสิทธิพิเศษใหม่! รับคูปองเมนูของหวาน ของทานเล่นสำหรับเพื่อน GON ฟรีทุกเดือน และสะดวกยิ่งกว่ากิน Refill ไม่ต้องรอนาน สามารถรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2567 – 31 ธันวาคม 2567ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “การปรับสิทธิ์ในปี 2567 นี้ ถือเป็นการสานต่อการทำตลาดเชิงรุกในส่วนของงานด้านบริหารจัดการ Customer Relationship Management หรือ CRM ที่ทางแบรนด์ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ในการมอบความพิเศษที่หลากหลาย และตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น เพราะเราได้มีการศึกษา Behavioral Data ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พบว่ามีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงอยากที่จะหาข้อเสนอที่แตกต่างและตรงจุด ตรงใจคนพิเศษของเราให้ได้ เช่น การใช้สิทธิ์ในการรับส่วนลด และรับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าที่เป็นคนสนิทมากๆ การให้คูปองของหวาน ของทานเล่นในแต่ละเดือน การให้สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกในราคาสุดคุ้ม หรือแม้แต่อัพเกรดชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในเดือนเกิดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่ล่าสุดเราได้มีการเปลี่ยนเป็นเค้กคามะจังก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และพิเศษสุดๆ แคมเปญที่ทุกคนรอคอยอย่าง Refill เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับ GON Gang Member ไม่ต้องรอนานนอกจากเน้นเรื่อง Privilege แล้วเรายังได้หยิบ Real Insight ของลูกค้าที่อาจจะยังไม่รู้ว่า GON Gang อ่านว่า ก้อน-แก๊ง หรือ GON Gang คือบัตรสมาชิก, คนพิเศษ, ซี้ของ GON และสั่งอาหารที่ GON ได้คุ้มกว่า ออกมาเป็นหนังสั้นผ่านมุมมองของลูกค้าคนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษได้เมื่อเป็น GON Gang Member และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิกที่คอยติดตาม และให้การสนับสนุนจนทำให้บาร์บีคิวพลาซ่าได้รับรางวัล Best Official Account ในกลุ่ม Food & Beverage “สุดยอดแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2023” จากการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและตรงใจกับสมาชิกบนแพลตฟอร์ม LINE Official GON Gang อย่างเช่นการจัดโปรโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนพิเศษแบบ Personalize เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิพิเศษกับพวกเขาที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ 2.6 ล้านคน ซึ่งต้องขอขอบคุณซี้ของ GON ทุกคนที่เคียงข้างเรามาโดยตลอด”สิทธิประโยชน์ในปี 2567 สำหรับสมาชิก GON Gang Member โดยมีรายละเอียดดังนี้- สมัครฟรี! พร้อมสะสมคะแนนและยอดใช้จ่ายได้ทันที- สมาชิก GON Gang Member จะได้รับการปรับระดับสถานะได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมน้อยกว่า หรือเท่ากับ 4,000 ภายในปี- สมาชิก GON Gang Member สามารถสั่งชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม (ชุดหมูสุขสันต์ราคา 799 บาท และชุดเนื้อสุขใจ ราคา 859 บาท) และสามารถสั่งได้ไม่จำกัดในเดือนเกิด และเดือนถัดไป (หลังจากเดือนเกิด 1 เดือน)สิทธิพิเศษใหม่!- รับคะแนน x2 เมื่อมียอดใช้จ่ายในเดือนเกิดเท่านั้น เมื่อใช้บริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา- สมาชิก GON Gang Member รับส่วนลด 10% เมื่อชำระผ่านรูปแบบออนไลน์ และรับส่วนลด 5% เมื่อชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต- สมาชิก GON Gang Member จะได้รับการปรับระดับสถานะได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 4,001 – 12,000 บาท ภายในปี- สมาชิก GON Gang Member สามารถสั่งชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม (ชุดหมูสุขสันต์ราคา 799 บาท และชุดเนื้อสุขใจ ราคา 859 บาท) และสามารถสั่งได้ไม่จำกัดในเดือนเกิด และเดือนถัดไป (หลังจากเดือนเกิด 1 เดือน)สิทธิพิเศษใหม่!- รับคะแนน x3 เมื่อมียอดใช้จ่ายในเดือนเกิดเท่านั้น เมื่อใช้บริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา- สมาชิก GON Gang Member สามารถรับส่วนลด 12% เมื่อชำระผ่านรูปแบบออนไลน์ และ รับส่วนลด 7% เมื่อชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต- สมาชิก GON Gang Member จะได้รับการปรับระดับสถานะได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 12,001 – 30,000 บาท ภายในปี- สมาชิก GON Gang Member สามารถสั่งชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม (ชุดหมูสุขสันต์ราคา 799 บาท และชุดเนื้อสุขใจ ราคา 859 บาท) และสามารถสั่งได้ไม่จำกัดในเดือนเกิด และเดือนถัดไป (หลังจากเดือนเกิด 1 เดือน)สิทธิพิเศษใหม่!- รับคะแนน x4 เมื่อมียอดใช้จ่ายในเดือนเกิดเท่านั้น เมื่อใช้บริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา- รับฟรี! เมนูของหวาน จำนวน 1 คูปอง เมื่อมียอดขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ (ทุกเดือน)- รับฟรี! เมนูของทานเล่น จำนวน 1 คูปอง เมื่อมียอดขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ (ทุกเดือน)- ต่อแถว Refill ไม่ต้องรอนาน- สมาชิก GON Gang Member รับส่วนลด 15% เมื่อชำระผ่านรูปแบบออนไลน์ และ รับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต- สมาชิก GON Gang Member จะได้รับการปรับระดับสถานะได้เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป ภายในปี- สมาชิก GON Gang Member สามารถสั่งชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม (ชุดหมูสุขสันต์ราคา 799 บาท และชุดเนื้อสุขใจ ราคา 859 บาท) และสามารถสั่งได้ไม่จำกัดในเดือนเกิด และเดือนถัดไป (หลังจากเดือนเกิด 1 เดือน)สิทธิพิเศษใหม่!- รับคะแนน x5 เมื่อมียอดใช้จ่ายในเดือนเกิดเท่านั้น เมื่อใช้บริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา- รับฟรี! เมนูของหวาน จำนวน 1 คูปอง เมื่อมียอดขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ (ทุกเดือน)- รับฟรี! เมนูของทานเล่น จำนวน 1 คูปอง เมื่อมียอดขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อใบเสร็จ (ทุกเดือน)- ต่อแถว Refill ไม่ต้องรอนานไม่ว่าใครก็มาเป็น GON Gang Member คนพิเศษ ซี้ของ GON ได้ง่ายๆ เพียงแค่แอดไลน์ @Gongang หรือกดลิงก์: https://lin.ee/fruh2ld และติดตามหนังสั้นได้ที่ Facebook: Bar B Q Plaza หรือ YouTube BarBQPlazaThailand https://youtu.be/m1hYHFr2q_o#######################