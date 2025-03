“GON BUFFET เทหมดตัก” อิ่มคุ้ม อิ่มครบ ที่ "บาร์บีคิวพลาซ่า"

เกิดอะไรขึ้นกลางกรุง!? ผู้คนแตกตื่นกันเป็นแถว เมื่อคาราวานรถบรรทุกพี่ก้อน แล่นเข้าสู่ใจกลางเมือง งานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาณของการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ GON BUFFET ที่เตรียมเปิดตัวสุดปังกับแคมเปญที่คนทั้งประเทศตั้งตารอให้ทุกคนได้อิ่มคุ้มเกินราคา และอิ่มครบไม่มีบวกเพิ่มเพราะ ALL IN จริงๆ เปิดตัวที่เซตแรกบุฟเฟต์หมู เริ่มเพียง 399 บาท NET/คน รวมข้าว น้ำ ไอศกรีมไม่อั้นในเซตแฟนคลับบุฟเฟต์ปิ้งย่างตัวจริงห้ามพลาด! เพราะพร้อมออกสตาร์ทขนส่งวัตถุดิบสดใหม่เต็มคัน เตรียม “เทหมด Truck” เพราะบุฟเฟต์ครั้งนี้เราให้คุณ “เทหมดตัก” ทั้งเนื้อหมู เบคอน กุ้งสด แซลมอน ข้าวกระเทียม และของสดอีกเพียบ การันตีคุณภาพ ความอร่อยพร้อมบริการจากพนักงานจัดเต็มตามมาตรฐานเดิมที่สำคัญกินได้ทันที ไม่ต้องเป็นสมาชิกด้วยรับประกันมื้อนี้อิ่มคุ้ม และอิ่มครบเกินราคา สายบุฟเฟต์เตรียมตัวมาลองให้รู้ว่า GON BUFFET แบบ ALL IN จะฟินขนาดไหน#########################################